Биологи Самарского университета вывели два новых сорта грецких орехов

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья (быстрый переход от холодной зимы к довольно жаркому лету, засуха, дефицит влаги, заморозки), а их скорлупа настолько хрупка, что молоток и щипцы для колки вам больше не понадобятся — чтобы добраться до вкусных ядрышек, орехи достаточно просто сжать в руке.

"Выведенные в Ботаническом саду Самарского университета два новых сорта ореха грецкого достаточно устойчивы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Они выдерживают морозы и засуху, а также успешно переносят нередкие для нашей погоды заморозки — как весенние, так и ранние осенние. Созревание плодов происходит в сентябре, но иногда сдвигается на начало октября. Кроме того, самарские орехи легко раскалываются при несильном нажатии и их можно расколоть, буквально просто сжав в руке. Мы намерены запатентовать оба эти сорта, заявки на патенты уже поданы. Сорта получили названия "Самарец" и "Волжанин", — рассказал заместитель директора Ботанического сада, селекционер ореха грецкого Александр Помогайбин.

По его словам, при выведении новых сортов был использован самый простой способ селекции — перекрестное опыление. При перекрестном опылении пыльца из пыльников мужских цветков разных деревьев ветром переносится на рыльца пестиков других деревьев и происходит завязывание плодов. К ветроопыляемым растениям относятся, например, горох, фиалка, пшеница, помидоры, ячмень, фасоль. Селекционные работы проводились в Ботаническом саду на коллекционном участке ореха грецкого, насчитывающем уже более 900 деревьев.

Разведением грецких орехов Александр Помогайбин занимается с 1987 года. А в самом Ботаническом саду орехи пытались выращивать со времен основания сада — с 30-х годов прошлого века.

"В нашем саду начали заниматься грецкими орехами практически с момента основания. По имеющимся в научной литературе данным, орех грецкий — крупное дерево — может расти и 400, и даже 1000 лет. Есть данные, что и за тысячу переваливает. Но у нас самому старому экземпляру, по моим подсчетам, немногим более 70 лет. Орехи в Ботаническом саду нравятся всем — зверям, птицам, людям. Одна ворона за день может утащить с дерева до полусотни штук! Вороны умудряются даже раздолбить скорлупу, но, конечно, больше роняют и теряют. А еще белки прячут орехи, да и люди порой приходят в Ботанический сад с глубокими карманами", — сетует Александр Помогайбин.

Как отметил ученый, орехи самарских сортов обладают приятным вкусом и не горчат. Поэтому вполне возможно, что "Самарец" и "Волжанин" в скором времени займут свое законное место под солнцем на дачах в Самарской области и соседних регионах Среднего Поволжья.