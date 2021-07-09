В Самаре начали намораживать лед во Дворце спорта

Во Дворце спорта на ул. Молодогвардейской стартовал процесс намораживания льда основной площадки, сообщает министерство спорта Самарской области.

Напомним, что в обновленный спортивный комплекс включит в себя ледовую арену с трибунами на 5 тыс. зрителей, тренировочный ледовый каток, игровой спортивный зал, зал керлинга. Здесь будет проводить домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС. Также предусмотрены тренировки хоккеистов, фигуристов, керлингистов, проведение различных соревнований, концертов, массовых, деловых и культурных мероприятий. Планируется, что во Дворце спорта сможет проводить матчи баскетбольный клуб "Самара".

Сейчас реконструкция Дворца спорта находится в высокой степени готовности, по данным минспорта. Ведется тестирование систем жизнедеятельности спортивного комплекса, начато намораживание льда на главной площадке.

По планам строителей сдать объект планируется осенью этого года.