Самарская область станет площадкой для новых проектов АНО "Россия — страна возможностей"

Составлена "дорожная карта" по реализации соглашения между АНО "Россия — страна возможностей" и Самарской областью. Регион станет площадкой для пилотных инициатив платформы по итогам встречи, которая состоялась 9 июля в "Точке кипения" Самарского университета.
Совещание провели вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Владимир Терентьев, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина и заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.
Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума, глава Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров заключили соглашение о сотрудничестве. И сегодня состоялась первая встреча, результатом которой стала "дорожная карта". По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
Антон Сериков приехал в Самарскую область с предложениями о совместной реализации проектов. Проекты платформы направлены на самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для консолидации лучших общественных инициатив. Многие из них способствуют достижению национальных целей.
Например, в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" АНО "Россия — страна возможностей" проводит конкурс "Хакатоны по искусственному интеллекту". В ходе встречи стороны рассмотрели возможность для размещения на территории губернии хаба для проведения соревнований, которые способствуют формирования IT-сообщества регионального уровня. Как отметил Антон Сериков, сегодня основная задача президентской платформы привлечь молодежь, даже школьников, к IT-сфере.
Для достижения целей нацпроекта "Образование" проводится конкурс "Учитель будущего". Антон Сериков пригласил педагогов Самарской области "прокачать" свои навыки. Для этого в регион планирует прибыть экспертный десант конкурса "Учитель будущего" для обсуждения перспективных вопросов школьного образования и формирования новой профессиональной культуры учителей.
Особое внимание нужно уделить региональной системе наставничества, уверена Наталья Баландина:
"институт наставничества необходимо развивать, это способствует формированию региональной культуры "заботливого региона".
В ходе встречи стороны пришли к единому мнению: Самарская область именно тот регион, который может стать местом для реализации новых проектов платформы, именно здесь есть все условия для создания среды для образования, развития и творчества. Здесь проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей" найдут поддержку, внимание и горящий взгляд молодежи.
"Соглашение было подписано чуть больше месяца назад, а у нас уже сформирована "дорожная карта". Это итог масштабной работы, которую провела команда губернатора Самарской области. Коллеги составили график мероприятий и отобрали из огромного перечня наших проектов наиболее приоритетные для реализации на территории региона, — отметил Антон Сериков.
По словам эксперта, в ближайшее время президентская платформа готова провести на самарской земле несколько интересных очных мероприятий. Большое внимание уделяется развитию IT-специалистов, поэтому ряд конкурсов будет предложен для них. А также платформа планирует взаимодействовать с регионом в сфере оценки и подготовки квалифицированных кадров.
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