Открыта регистрация на фестиваль "iВолга", который пройдет онлайн

В понедельник, 12 июля, открылась регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", который пройдет онлайн 20–24 августа на платформе ivolgaforum.ru, где зрители и резиденты смогут пройти образовательную программу по 8 новым сменам, а также стать участниками культурной программы и конкурса проектов форума.
С учетом нового формата смены были преобразованы и теперь составляют 8 новых направлений:
— Наука и технологии;
— Добролайф;
— Место жительства;
— Мой бизнес;
— Лидеры студенчества;
— Лидеры изменений;
— Государственная молодежная политика;
— Детская iВолга.
Участники поделятся на 2 группы: резиденты — 4000 человек и зрители в неограниченном количестве. Резиденты — граждане РФ в возрасте от 16 до 35 лет, которые будут иметь личные кабинеты и право участвовать во всех мероприятиях форума, а также смогут участвовать в рейтинге по итогам проведения iВолги. Стать резидентом можно только по одной выбранной смене. Зрители — люди от 14 лет, которым будет доступен просмотр отдельных элементов образовательной и культурно-досуговой программ без участия в нетворкинге, рейтинге и конкурсе проектов.
Для того, чтобы стать резидентом форума, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ivolgaforum.ru, заполнить анкету, а также пройти регистрацию в АИС "Молодежь России" с 12 июля по 27 июля 2021 года (включительно). Тем участникам, кто уже прошел регистрацию на очный форум, необходимо проверить информацию в личном кабинете на сайте ivolgaforum.ru и при необходимости скорректировать выбор смены.
Зрители форума проходят регистрацию с 1 августа по 23 августа 2021 года на официальном сайте ivolgaforum.ru.
Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии. Первая и вторая сессии будут посвящены выбранной тренинговой программе, а каждая третья сессия дня будет направлена на проработку Soft Skills ("мягких" навыков).
Перед началом форума резиденты пройдут тестирование и получат индивидуальную рекомендацию по развитию Soft Skills. При получении рекомендаций резидент сможет выбрать один из 4-х спецкурсов для посещения в течение всех дней форума: Я — skills, Мы — skills, Дело — skills, Мир — skills. По завершении форума резидент получает индивидуальную рекомендацию по развитию Soft Skills.
Четвертая сессия предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space, куда войдут следующие направления: безопасность, здоровый образ жизни, волонтеры "серебряного возраста", семейные ценности, "инклюзивный городок", профессии будущего и креативные индустрии. Резиденты смогут каждый день выбирать новую для себя площадку.
Для резидентов в рамках форума традиционно пройдут грантовые конкурсы:
— конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе;
— Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.
Дополнительно в рамках проведения форума могут быть объявлены отдельные грантовые конкурсы его партнеров. На протяжении форума среди резидентов формируется рейтинг активности: сквозной общий, внутри образовательной смены и по регионам.
Рейтинг учитывает посещаемость и активность каждого резидента, а также в целом региональных делегаций в рамках реализации образовательной и культурно-досуговой программ, в том числе с учетом конкурса проектов. По итогам рейтинга резидентам будут присуждаться баллы, которые они смогут обменять на специальные призы и сувенирную продукцию в магазине подарков iВолги.
Последние комментарии
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.