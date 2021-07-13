Иван Ургант и Владимир Познер снимают документальный фильм о Самаре

Владимир Познер и Иван Ургант приехали в Самару снимать серию документального фильма-путешествия по России.

Узнать маршрут съемочной группы в Самаре не удалось. Однако известно, что в съемках приняли участие представители филиала Третьяковской галереи в Самаре, Музея модерна, Том Сойер Феста, музея им. Алабина и Самарский духовой оркестр.

Теплоход "Волга Дрим", на котором прибыла съемочная группа, будет стоять в Самаре до 9 вечера 13 июля. Иван Ургант сегодня опубликовал фото с борта теплохода с геометкой "Самара" и подписью "конца и края нет", относящейся, вероятно, к волжским просторам, попавшим в кадр.

Новый сезон программы "Путешествие Познера и Урганта" расскажет о восьми городах на Волге — Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

В мае Владимир Познер обратился к своим читателям с просьбой прислать информацию об интересных людях из названных городов, чтобы позвать их в свою программу.

Напомним, что проект Первого канала "Путешествие Познера и Урганта" рассказывает о впечатлении ведущих от различных стран мира. Прошлые сезоны посвящались Италии, Франции, Германии, Японии, Израилю. В одиннадцатом сезоне популярные ведущие будут изучать волжскую идентичность.