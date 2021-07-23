"КуйбышевАзот" продолжает работу по защите и восстановлению тольяттинского леса

После ликвидации лесного пожара, вспыхнувшего 10 июля 2021 года в тольяттинском лесу, в городе начали формироваться добровольческие отряды, которые с 13 июля приступили к ежедневному патрулированию лесного массива. Активными участниками добровольческих дружин стали сотрудники "КуйбышевАзота", которые и до случившегося ЧП все предыдущие годы принимали участие в патрулировании леса.

Это еще один вклад предприятия в ежегодную работу по спасению тольяттинского леса, уже дважды пострадавшего от лесных пожаров, уничтоживших значительную часть легких нашего города.

Напомним, что сразу же после сообщения о крупном лесном пожаре 10 июля 2021 года в Тольятти был введен режим ЧС, а "КуйбышевАзот" в оперативном режиме стал помогать в его тушении. В период с 10 по 14 июля предприятием были предоставлено в помощь пожарным 11 единиц специальной техники, среди которой бульдозеры, автопогрузчики, бойлеры, тралл и др. В ликвидации пожара и его последствий были задействованы 19 сотрудников предприятия, которые круглосуточно на протяжении пяти суток, сменяя друг друга, помогали силам МЧС побороть стихию.

Патрулирование лесов должно предупредить развитие подобных ситуаций, когда под угрозой уничтожения находится не только лес, но и соседствующие с ним жилые территории.

Лесной патруль будет работать в Тольятти по маршрутам, согласованным с оперативным штабом и лесничеством. В составе каждой группы контроля — 3-4 человека. За нашим предприятием закреплен свой выделенный лесной маршрут. Перед началом патрулирования добровольцы проходят обязательный инструктаж. Главная задача при обнаружении людей в лесу — провести разъяснительную работу, напомнить о том, что в городе введен режим ЧС и вход в лес запрещен.

"На протяжении последнего десятилетия совместными усилиями всего городского сообщества мы восстанавливали лес после пожаров 2010 года, и когда, казалось бы, он начал оживать — новый удар. Мы не могли остаться в стороне и сразу же откликнулись на призыв принять участие в патрулировании городского леса, чтобы не допустить очередной трагедии. Это наша гражданская позиция и мы хотим сделать все, чтобы сохранить и восстановить наш лес", — рассказывает председатель совета молодых специалистов ПАО "КуйбышевАзот" Максим Гаврилков.

В ходе еженедельного аппаратного совещания глава города Николай Ренц уже поблагодарил добровольцев за небезразличное отношение к лесу. Кроме того, глава города поручил правовому департаменту администрации Тольятти проработать вопрос о наделении добровольцев из лесного патруля официальным статусом.

"КуйбышевАзот", со своей стороны, продолжает работу по восстановлению тольяттинского леса, начатую в 2012 году. За прошедшие годы предприятие профинансировало и приняло участие в восстановлении и последующем уходе за 39 га тольяттинского леса. В 2021 году высажено еще в общей сложности 6 Га.