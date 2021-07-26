В центре Самары на день продлили ограничение движения

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В связи с перекладкой теплотрасс по ряду улиц в центральной части Самары были введены временные ограничения движения транспорта, включая общественный. Они действовали с 23 по 26 июля. Однако из-за незаконченных работ по перекладке труб ограничения пришлось продлить.