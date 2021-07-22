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Общество

В центре Самары на три дня ограничат движение в связи с ремонтом теплотрасс

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с перекладками теплотрасс по ряду улиц в центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта, включая общественный, сообщает мэрия Самары.

На территории Самары временно ограничивается движение транспорта по следующим улицам:

  • по ул. Садовая на участке между домами № 72 и № 81 — с 22 июля до 06:00 26 июля;
  • по ул. Некрасовская на пересечении с ул. Ленинская на участке между домами № 100 и № 97а к.1 по ул. Ленинская — с 08:00 23 июля до 06:00 26 июля;
  • по ул. Клиническая на участке от дома № 20 по ул. Чернореченская до дома № 30 по ул. Клиническая, а также между домами №№ 32 и 39 по ул. Клиническая — с 05:00 23 июля до 06:00 26 июля года;
  • по ул. Красноармейская на участке между домами № 119 и № 76, включая перекресток с ул. Агибалова — с 10:00 23 июля до 05:00 26 июля.

Также на период производства работ движение общественного транспорта будет организовано по скорректированным схемам.

С 05:00 23 июля до 06:00 26 июля трамваи будут осуществлять перевозки следующим образом:

  • № 1 — ул. Чапаевская — ул. Венцека — ул. Галактионовская — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — городское трамвайное депо — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — ул. Чапаевская;
  • № 3 — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. Двадцать второго партсъезда — Заводское шоссе — Юнгородок — Заводское шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского.
  • № 4 — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. Двадцать второго партсъезда– ул. Ставропольская — ул. Антонова Овсеенко — ул. Гаражная — 4-й проезд — ул. Врубеля — Постников овраг — ул. Врубеля — 4-й проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского;
  • № 16 — ул. Чапаевская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — городское трамвайное депо — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — ул. Чапаевская;
  • № 23 — Постников овраг — ул. Врубеля — 4-й проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. Двадцать второго Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольская — ул. Антонова Овсеенко — ул. Гаражная — 4-й проезд — ул. Врубеля — Постников овраг.

По трамвайному маршруту № 18 перевозки пассажиров временно осуществляться не будут.

С 05:00 23 июля до 06:00 26 июля троллейбусы будут осуществлять перевозки следующим образом:
— №№ 6, 16 — по ул. Ульяновская — ул. Самарская — ул. Некрасовская, а далее по своим маршрутам;
— №№ 4, 12, 15, 17, 20 — по ул. Ульяновская — ул. Буянова — ул. Маяковского — ул. Коммунистическая и далее по своим маршрутам.

Кроме того, с 05:00 23 июля до 05:00 26 июля по измененных схемам будут следовать автобусы маршрутов №№ 52, 53, 56, 207 и 226.

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