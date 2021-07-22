В центре Самары на три дня ограничат движение в связи с ремонтом теплотрасс

В связи с перекладками теплотрасс по ряду улиц в центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта, включая общественный, сообщает мэрия Самары.
На территории Самары временно ограничивается движение транспорта по следующим улицам:
- по ул. Садовая на участке между домами № 72 и № 81 — с 22 июля до 06:00 26 июля;
- по ул. Некрасовская на пересечении с ул. Ленинская на участке между домами № 100 и № 97а к.1 по ул. Ленинская — с 08:00 23 июля до 06:00 26 июля;
- по ул. Клиническая на участке от дома № 20 по ул. Чернореченская до дома № 30 по ул. Клиническая, а также между домами №№ 32 и 39 по ул. Клиническая — с 05:00 23 июля до 06:00 26 июля года;
- по ул. Красноармейская на участке между домами № 119 и № 76, включая перекресток с ул. Агибалова — с 10:00 23 июля до 05:00 26 июля.
Также на период производства работ движение общественного транспорта будет организовано по скорректированным схемам.
С 05:00 23 июля до 06:00 26 июля трамваи будут осуществлять перевозки следующим образом:
- № 1 — ул. Чапаевская — ул. Венцека — ул. Галактионовская — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — городское трамвайное депо — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Галактионовская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — ул. Чапаевская;
- № 3 — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. Двадцать второго партсъезда — Заводское шоссе — Юнгородок — Заводское шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского.
- № 4 — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. Двадцать второго партсъезда– ул. Ставропольская — ул. Антонова Овсеенко — ул. Гаражная — 4-й проезд — ул. Врубеля — Постников овраг — ул. Врубеля — 4-й проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского;
- № 16 — ул. Чапаевская — ул. Венцека — ул. Фрунзе — Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — городское трамвайное депо — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — ул. Чапаевская;
- № 23 — Постников овраг — ул. Врубеля — 4-й проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. Двадцать второго Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. XXII Партсъезда — ул. Ставропольская — ул. Антонова Овсеенко — ул. Гаражная — 4-й проезд — ул. Врубеля — Постников овраг.
По трамвайному маршруту № 18 перевозки пассажиров временно осуществляться не будут.
С 05:00 23 июля до 06:00 26 июля троллейбусы будут осуществлять перевозки следующим образом:
— №№ 6, 16 — по ул. Ульяновская — ул. Самарская — ул. Некрасовская, а далее по своим маршрутам;
— №№ 4, 12, 15, 17, 20 — по ул. Ульяновская — ул. Буянова — ул. Маяковского — ул. Коммунистическая и далее по своим маршрутам.
Кроме того, с 05:00 23 июля до 05:00 26 июля по измененных схемам будут следовать автобусы маршрутов №№ 52, 53, 56, 207 и 226.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках