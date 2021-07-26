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Преступления Происшествия

ФСБ обезвредила 45 нелегальных оружейников в 25 регионах

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФСБ РФ вместе с МВД России и Росгвардией пресекла деятельность 45 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

В июле 2021 г. в Москве, Адыгее, Башкортостане, Крыму и Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях выявили нелегальных оружейников.

В результате было изъято 272 единицы огнестрельного оружия: ружейный гранатомет М-79 (США, 1940 г.), четыре пулемета ("ШКАС", "ДП-27", МG-42), 11 автоматов ("АК-103", "АК-74М", "АКС-74У", "АКМ"), 16 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "Кедр", "ППД", "МР-40", "МР-38", SА-26, VZ-26, МАВ-38 Beretta), 118 пистолетов и револьверов ("Коровина", "ПМ", "ПСМ", "ТТ", "Марголина", "СПШ", "Страж", CZ, Walther, Beretta, Perfecta, Luger, Colt, Smith& Wesson, Stalker, Zoraki, "Наган"), 125 карабинов, винтовок и ружей ("Вепрь", "Сайга", "Мосина", "Фролова", "ТОЗ", "СКС", "КО-44", "СВТ-40", "Винторез", "Тигр", "МР", "ИЖ", Benelli, Sauer, Mauser), самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "М-24", "М-39"), более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Объявления о продаже такого оружия злоумышленники размещали в интернете, оплата брали с помощью электронных платежных систем, а доставляли незаконные посылки через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.

В пресс-службе ФСБ России отмечают, что вступившими в силу с 12 июля 2021 г. изменениями в статьи 222, 222.1, 222.2, 223, 223.1, 226.1 УК РФ усилена уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Поэтому действия нелегальных оружейников будут квалифицировать уже с учетом новых норм уголовного законодательства.

"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", — отметили в пресс-службе ФСБ России.

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