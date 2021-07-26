ФСБ обезвредила 45 нелегальных оружейников в 25 регионах

ФСБ РФ вместе с МВД России и Росгвардией пресекла деятельность 45 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
В июле 2021 г. в Москве, Адыгее, Башкортостане, Крыму и Мордовии, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях выявили нелегальных оружейников.
В результате было изъято 272 единицы огнестрельного оружия: ружейный гранатомет М-79 (США, 1940 г.), четыре пулемета ("ШКАС", "ДП-27", МG-42), 11 автоматов ("АК-103", "АК-74М", "АКС-74У", "АКМ"), 16 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "Кедр", "ППД", "МР-40", "МР-38", SА-26, VZ-26, МАВ-38 Beretta), 118 пистолетов и револьверов ("Коровина", "ПМ", "ПСМ", "ТТ", "Марголина", "СПШ", "Страж", CZ, Walther, Beretta, Perfecta, Luger, Colt, Smith& Wesson, Stalker, Zoraki, "Наган"), 125 карабинов, винтовок и ружей ("Вепрь", "Сайга", "Мосина", "Фролова", "ТОЗ", "СКС", "КО-44", "СВТ-40", "Винторез", "Тигр", "МР", "ИЖ", Benelli, Sauer, Mauser), самодельное стреляющее устройство ("авторучка"), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГ-33", "М-24", "М-39"), более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.
Прекращена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
Объявления о продаже такого оружия злоумышленники размещали в интернете, оплата брали с помощью электронных платежных систем, а доставляли незаконные посылки через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.
В пресс-службе ФСБ России отмечают, что вступившими в силу с 12 июля 2021 г. изменениями в статьи 222, 222.1, 222.2, 223, 223.1, 226.1 УК РФ усилена уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Поэтому действия нелегальных оружейников будут квалифицировать уже с учетом новых норм уголовного законодательства.
"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", — отметили в пресс-службе ФСБ России.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.