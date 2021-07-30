Самарские семьи с детьми смогут летать в три города по льготным тарифам

С августа семьи с детьми смогут приобрести авиабилеты по сниженным тарифам. Государство предоставит субсидии на 1,35 млрд руб. авиакомпаниям, которые введут специальные тарифы для семейных поездок.

Семейная поездка предусматривает покупку авиабилетов с единым бронированием на ребёнка до 18 лет и взрослого, который его сопровождает.

Льготные тарифы будут действовать на 46 внутренних маршрутах, наиболее популярных у туристов. Все они региональные, среди них нет Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Крыма. По льготным ценам из Самары можно слетать в три города — Иркутск, Тюмень и Калининград.

"Постановление, утвержденное правительством РФ, действует не только по указанным направлениям, но и в обратном направлении тоже. Соответственно, города, которые указаны в направлении вместе с Самарой, мы рассматриваем как приоритетные, откуда туристический поток будет направлен именно к нам. Участие в этой программе зависит, в первую очередь, от авиакомпаний. На сегодняшний день идет проработка вопросов с рядом авиакомпаний для формирования перевозок именно по такому тарифу", — пояснил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Семейный тариф будет действовать только на путешествия эконом-классом в одном направлении (на рейс или стыковочные рейсы для маршрутов с пересадкой). Льготный тариф не применяется к билетам с открытой датой. Дети до двух лет летят бесплатно без отдельного кресла. Если место ребенку все же необходимо — его продадут со скидкой не менее 25% от специального тарифа. Столько же придется заплатить за места для детей от двух до 12 лет. Дети от 12 до 18 лет полетят по специальному тарифу, как взрослые.

Цена билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4600 до 10 900 рублей в зависимости от направления. Ожидается, что в течение года поездки по семейным тарифам совершат около 50 тысяч россиян.



