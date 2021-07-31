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Общество

В Самарской области август начнется с жаркой погоды

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем с 1 по 3 августа 2021 года в регионе ожидается жара 30-38°.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

— не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

— избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

— пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

— необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

— следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);

— людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

— людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

— автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82

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