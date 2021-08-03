Самарские приставы принудили фирму выплатить зарплатный долг в 3 млн рублей

Судебные приставы Кировского района Самары взыскали с компании, занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями, задолженность по зарплате на общую сумму свыше 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Компания задолжала сразу 51 своему сотруднику. Такое количество исполнительных производств находилось на исполнении. При этом добровольно должник-организация задолженность по заработной плате не погашала.

В рамках сводного исполнительного производства приставы выяснили, что у должника в собственности имеется Renault Logan. Транспортное средство было арестовано и передано на реализацию. Полученные средства направили на частичное погашение долгов по зарплате сотрудникам.

Кроме того, приставы неоднократно составляли акты описи и ареста офисной мебели и техники, принадлежащих должнику. После принятых мер принудительного исполнения должник-организация погасила задолженность по заработной плате перед 51 работником компании.