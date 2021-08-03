Самарские приставы принудили фирму выплатить зарплатный долг в 3 млн рублей

Судебные приставы Кировского района Самары взыскали с компании, занимающейся оптовой торговлей цветами и растениями, задолженность по зарплате на общую сумму свыше 3,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Компания задолжала сразу 51 своему сотруднику. Такое количество исполнительных производств находилось на исполнении. При этом добровольно должник-организация задолженность по заработной плате не погашала.
В рамках сводного исполнительного производства приставы выяснили, что у должника в собственности имеется Renault Logan. Транспортное средство было арестовано и передано на реализацию. Полученные средства направили на частичное погашение долгов по зарплате сотрудникам.
Кроме того, приставы неоднократно составляли акты описи и ареста офисной мебели и техники, принадлежащих должнику. После принятых мер принудительного исполнения должник-организация погасила задолженность по заработной плате перед 51 работником компании.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.