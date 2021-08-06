Проголосовать за трудовую доблесть Сызрани можно в ретромобиле

В Сызрани появился ретромобиль ЗИС-31, который стал главной точкой оффлайн-голосования для жителей, которые поддерживают присвоение почетного статуса "Город трудовой доблести".

"Наш город внес огромный вклад в Великую Победу, в развитие промышленного и оборонного потенциала России. После объявления в качестве запасной столицы Куйбышева туда были эвакуированы промышленные предприятия и многие правительственные учреждения. Но не все они разместились в областном центре, часть из них расположились в Сызрани: Торговый банк СССР, наркоматы лёгкой промышленности и электростанций, трест "Центроэнергострой" и другие", — рассказывают сызранские волонтеры.

В начале августа 2021 года стартовала активная работа по присвоению Сызрани звания "Город трудовой доблести". Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров. В онлайн-голосовании на сайте самара-доблесть.рф приняли участие уже более 5 тыс. человек.

Поддержать сызранцев решили и региональные общественные организации региона — "Союз женщин Самарской области", "Федерация профсоюзов", "Самарский союз молодежи", Общественная Палата Самарской области, Союз ветеранов вооруженных сил. Уже включились в голосование в оффлайн-формате крупнейшие предприятия Сызрани, Самары и Тольятти.

"За Сызрань!" уже голосуют АвтоВАЗ, ОАО "Тяжмаш", Сызранский НПЗ.

Жители и гости Сызрани могут проголосовать и сделать фото на память с замечательным ретроавтомобилем.

Напомним, что проголосовать онлайн можно на сайте самара-доблесть.рф в разделе "Сызрань — город трудовой доблести". Голосование продлится до 15 августа.