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Общество

Отрадный принял эстафету областной общественной акции "Живая история Самарской губернии"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 августа, на городской площади перед ДК "Россия" в Отрадном состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии". Она продлится до 23 августа.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Программа открытия включала в себя большое количество увлекательных мероприятий: уличный фестиваль кино, тематическую викторину по объектам выставки, интерактивную площадку "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", детскую площадку с анимационной игровой программой, незабываемый перфоманс от уличного театра "Пластилиновый дождь" и многое другое.

"В этом году Самарская губерния отмечает свой юбилей. С момента образования губернии в 1851 году прошло 170 лет. Некогда необжитые земли превратились в крупный процветающий регион, в котором проживает более 3 млн человек. Сегодня самарская область стремительно развивается и занимает лидирующие позиции по многим показателям, — отметил глава Отрадного. — Для Отрадного этот год также является юбилейным. Городу исполняется 65 лет. За это время Отрадный из маленькой деревушки превратился в нефтяную столицу области. Город сильно изменился за это время. Сейчас это уютный комфортный небольшой городок с развитой инфраструктурой", - поприветствовал жителей глава Отрадного Александр Бугаков.

По словам мэра, уникальный общественно-просветительский проект, реализуемый при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, помогает прикоснуться всем жителям к истории родного края, пополнить свои знания о Самарской губернии, чтобы будущее поколение любили и ценили свою малую родину.

С 16 по 20 августа все жители и гости Отрадного смогут стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой министерство экономического развития и инвестиций, министерство спорта, министерство образования и науки, министерство социально-демографической и семейной политики и министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проведут тематические форсайт-сессии, где приглашенные спикеры поделятся знаниями и опытом и ответят на актуальные вопросы.

Напомним, что уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона. Выставка такого масштаба впервые проходит в нашем регионе и ее площадками станут 32 локации для жителей 37 муниципальных образований Самарской области.

Более подробная информация об общественной акции "Живая история Самарской губернии" представлена на официальном сайте акции — живаяистория63.рф, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/.

Также в социальной сети "ВКонтакте" проходят конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона "Живая история Самарской губернии". Итоги подводятся еженедельно.

Областная общественная акция "Живая история Самарской губернии" в городском округе Отрадный продлится до 23 августа.

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Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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