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Общество

Погорелица из Самары добилась нового жилья, за которое боролась несколько лет

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области поступило обращение от жительницы Самары, в котором сообщалось о длительном неисполнении судебного решения городским департаментом управления имуществом. Сотрудники департамента не предоставили заявительнице благоустроенное жилое помещение, передает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

В ноябре 2017 г. на ул. Главной вспыхнул пожар. Загорелось здание автосервиса, а с него пламя перекинулось на двухэтажный многоквартирный дом. Пожар охватил 250 "квадратов" территории. Сотрудникам ГУ МЧС удалось спасти жилой дом от полного выгорания. Однако несколько квартир успели серьезно пострадать. В частности, пострадала комната в "коммуналке", где проживала жительница Самары.

В августе 2019 г. мэрия Самары признала этот дом аварийным и подлежащим реконструкции. Департамент управления имуществом по решению суда должен был предоставить жильцам благоустроенные помещения в маневренном фонде площадью от 6 "квадратов".

Однако погорелица сообщила, что жилье, которое власти города предложили ей в пос. Озерный, не было оборудовано исправными батареями отопления. Кроме того, имелись неполадки в оконных конструкциях.

Жительница Самары подала жалобу на имя Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Омбудсмен, в свою очередь, направил обращения в городскую прокуратуру и на адрес главы Самары.

Благодаря этим мерам удалось решить вопрос: в начале июля 2021 г. погорелице предложили более подходящее жилье.

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