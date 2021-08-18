Погорелица из Самары добилась нового жилья, за которое боролась несколько лет

В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области поступило обращение от жительницы Самары, в котором сообщалось о длительном неисполнении судебного решения городским департаментом управления имуществом. Сотрудники департамента не предоставили заявительнице благоустроенное жилое помещение, передает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
В ноябре 2017 г. на ул. Главной вспыхнул пожар. Загорелось здание автосервиса, а с него пламя перекинулось на двухэтажный многоквартирный дом. Пожар охватил 250 "квадратов" территории. Сотрудникам ГУ МЧС удалось спасти жилой дом от полного выгорания. Однако несколько квартир успели серьезно пострадать. В частности, пострадала комната в "коммуналке", где проживала жительница Самары.
В августе 2019 г. мэрия Самары признала этот дом аварийным и подлежащим реконструкции. Департамент управления имуществом по решению суда должен был предоставить жильцам благоустроенные помещения в маневренном фонде площадью от 6 "квадратов".
Однако погорелица сообщила, что жилье, которое власти города предложили ей в пос. Озерный, не было оборудовано исправными батареями отопления. Кроме того, имелись неполадки в оконных конструкциях.
Жительница Самары подала жалобу на имя Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Омбудсмен, в свою очередь, направил обращения в городскую прокуратуру и на адрес главы Самары.
Благодаря этим мерам удалось решить вопрос: в начале июля 2021 г. погорелице предложили более подходящее жилье.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас