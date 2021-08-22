Самара заняла второе место в рейтинге лучших городских парков в стране

Самые благоустроенные и ухоженные парки на сегодняшний день — в Казани, Москве и Краснодаре, самые низкие оценки благоустройства парковой зоны — в Омске. Чтобы выяснить это, сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 9000 жителей российских мегаполисов, посещавших зоны отдыха в последние месяцы, передает пресс-служба портала.

Из-за коронавирусных ограничений многие россияне в этом году провели летний отпуск дома, а значит, имели возможность прогуляться по городским паркам и оценить уровень их привлекательность и инфраструктуру. На втором месте — парки Самары их средняя оценка составила 3,7 балла. Каждый пятый самарец оценил благоустройство парков на "отлично" и больше трети — на "хорошо". Всего 4% респондентов оценили благоустройство как неудовлетворительное. Жители города рады позитивной атмосфере в местах досуга, однако самарцы сообщают о нехватке туалетов — в качестве примера приводят сквер им. М. И. Калинина.

На первом месте по оценкам благоустройства городских парков — Казань, Москва и Краснодар: средняя оценка здесь составила 3,9 балла из 5. Судя по комментариям, москвичам особенно нравятся изменения, произошедшие в столичных парках в последние годы, — чаще всего лестных отзывов удостаивались парки "Сокольники", "Коломенское", "Царицыно", Битцевский лес и ВДНХ. Однако есть и недоработки: опрошенные недовольны совмещением велосипедных и пешеходных дорожек, излишним вмешательством в экосистему зеленых зон и плохой уборкой мусора. В Казани горожанам приятно находиться в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу, а в Краснодаре — в парке Галицкого, построенном не так давно на средства известного предпринимателя.

На 3,6 балла в среднем оценили свои парки жители Екатеринбурга (особенно выделяют парк Победы) и Челябинска (лучшим парком здесь считается Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина).

В Санкт-Петербурге и Уфе средняя оценка зеленых зон составила 3,5 балла. Петербуржцы довольны благоустройством Таврического сада и Новой Голландии. А вот относительно сада Бенуа, Сосновки, парка Авиаторов, Ботанического сада и других мест пишут о плохой уборке мусора, нехватке садовых скамеек и уличных туалетов.

По 3,4 балла в среднем — такова оценка благоустройства в парках Воронежа, Новосибирска и Перми. В Воронеже особенно выделяется с хорошей стороны парк у развлекательного центра "Арена", а жители Перми и Новосибирска сообщают о нехватке именно современных, сделанных с учетом требований XXI века зон отдыха.

В Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде парки оценили в среднем на 3,3 балла. Нижегородцы отмечают, что в их городе все еще не завершены работы по реконструкции парков и скверов — возможно, поэтому средняя оценка оказалась невысокой.

В Волгограде средняя оценка уровня благоустройства парков — 3,1 балла. Хотя к проведению Чемпионата мира по футболу-2018 зеленые зоны в городе-герое привели в порядок, сегодня жители нередко сообщают о плохом уходе за деревьями и травой, а также слишком громкой музыке, навязчивой торговле и отсутствии туалетов в городских парках.

На последней строке рейтинга городских парков — Омск: в одном из крупнейших городов Сибири зоны отдыха не дотянули даже до "тройки" (их средняя оценка — 2,9 балла). "По сравнению с другими городами все парки в плохом состоянии", — констатируют горожане. Впрочем, омичи возлагают надежды на ремонт, который проходит сейчас в Советском парке.

Опрос проводился с 12 июля по 19 августа 2021 г. среди россиян от 18 лет.