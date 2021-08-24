Самарских победителей хакатона "Города" наградят на Российской креативной неделе

В пятницу, 27 августа, на площадке фест-форума "Российская креативная неделя" подведут итоги проекта Роскультцентра - Всероссийского урбанистического хакатона "Города" и наградят победителей, в том числе из Самары.

Победителями хакатона стали два архитектора из Самары. Надежда Надеждина и Эльвира Меньшикова разработали концепцию по благоустройству Яблоневого сквера в городе Красногорске Московской области.

42 победителя хакатона - молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, представители 11 регионов, кураторы команд, эксперты и партнеры проекта.

Мероприятие откроется встречей замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова с победителями хакатона. Он обсудит с молодыми архитекторами внесение изменений в нацпроект "Жилье и городская среда".

Развитие малых городов, роль власти, представителей крупного бизнеса и местных сообществ в формировании комфортной городской среды и создании общественных пространств обсудят на панельной дискуссии "Молодежь как катализатор развития территорий и повышения качества городской среды". Спикерами будут замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, директор Российской креативной недели, руководитель Роскультцентра Марина Абрамова, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, куратор, руководитель компании "Культура потребления" Дария Женихова. Модератор дискуссии - старший преподаватель, помощник проректора МАРХИ Анастасия Успенская.

Затем состоится церемония награждения победителей и презентация выставки проектов благоустройства.

"Проект "Города" отражает запрос общества на изменение окружающего ландшафта и городской среды. Участники хакатона создают проекты благоустройства центральных мест в российских городах, меняют облик культурных учреждений, молодежных центров, улиц, скверов. Мы рады предоставить им возможность в рамках Российской креативной недели заявить о себе и рассказать о своих проектах на федеральном уровне", - отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова.