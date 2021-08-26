В рамках проекта "ТехноДар" сельская библиотека и Дом культуры Клявлинского района получили компьютеры и оргтехнику

В среду, 25 августа, четыре компьютера, два сканера и два принтера переданы в Клявлинский район в рамках проведения акции "ТехноДар", организованной АНО "Эко культура и технологии" совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Техника, которой подарили вторую жизнь самарские IT-специалисты, появится в районном Доме культуры и в библиотеке села Борискино-Игар.
Благотворительный проект "ТехноДар", выполняющий задачи программы "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика", реализуется в Самарской области с 2018 года. Идея проекта проста: волонтеры-технические специалисты бесплатно принимают от населения и коммерческих организаций списанную или устаревшую компьютерную и офисную технику на утилизацию, чистят, ремонтируют, настраивают, апгрейдят ее, приводя в работоспособный вид, а затем передают в дар некоммерческим, благотворительным и социальным организациям. В основном это учреждения, которые работают с детьми в отдаленных районах области или в небольших населенных пунктах, где, как правило, такие организации испытывают дефицит в технике. За три года было подарено около 300 различной техники.
"Не все жители села Борискино-Игар имеют доступ в Интернет или могут распечатать какие-то важные документы, а в библиотеке у них теперь будет такая возможность. Это очень нужная акция, которая и людям помогает, особенно детям, малоимущим семьям, у которых нет компьютеров, и дает вторую жизнь старой технике", — считает Анастасия Филиппова, представитель администрации Клявлинского района.
"Сверхзадача нашего благотворительного проекта еще и в том, чтобы организации и жители не выбрасывали технику, потому что это вредит экологии, а приносили нам. У любой сломанной техники есть еще действующие механизмы, из которых можно собрать новую технику, которая будет выполнять свои основные функции", — уверен Сергей Денисов, руководитель АНО "Эко культура и технологии".
Таким образом, благодаря проекту, компаниям не приходится платить за утилизацию списанного оборудования, у НКО появляется возможность получить в дар необходимую технику, у всех участников проекта появляется возможность сделать вклад в улучшение экологической ситуации (окружающая среда не загрязняется техническими отходами), развитие добровольчества в Самарской области и нарастить социальный капитал, помогая нуждающимся.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас