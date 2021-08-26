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Общество

Ольга Гальцова и члены Общественного совета обсудили возможности оказания поддержки пострадавшим при пожаре в Борском районе

БОРСКОЕ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 августа, уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова провела совещание с членами Общественного совета и представителями общественных объединений по ситуации, связанной с крупным пожаром в Борском районе Самарской области.

По итогам мероприятия было подготовлено обращение к представителям бизнес-структур и всем активным гражданам с просьбой поддержать нуждающихся (ознакомиться с обращением, чтобы помочь людям).

Собравшиеся отметили большую работу органов власти региона и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, с непосредственным участием сотрудников МЧС, военнослужащих, добровольцев, что позволило сохранить человеческие жизни.

Присутствующие обсудили варианты оказания помощи нуждающимся гражданам и возможные меры по восстановлению природной среды.

Обращение Уполномоченного по правам человека в Самарской области, членов Общественного совета,
представителей общественных объединений в связи со сложившейся ситуацией в Борском районе:

"Когда случается беда – выстоять можно только вместе. Неравнодушие и активность всегда отличает самарцев.  Внимание, отзывчивость помогает справиться с горем тем, кто нуждается в помощи.
В эти дни трагедия произошла у наших земляков, жителей Борского района Самарской области. Крупный пожар уничтожил дома и лес, в одночасье семьи остались без крова над головой, домашнего хозяйства, приусадебных участков.

Органы власти Самарской области и лично губернатор Самарской области Д.И. Азаров оперативно организовали взаимодействие с сотрудниками МЧС, военнослужащими, добровольцами по ликвидации пожара, это позволило сохранить человеческие жизни. Но и представители гражданского общества не могут остаться в стороне и быть безучастными к человеческому горю.

Мы обращаемся к руководителям предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, к предпринимателям, ко всем общественным и некоммерческим организациям, к людям с активной гражданской позицией с просьбой организовать работу в своих коллективах, со своими сторонниками по оказанию гуманитарной и материальной помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Свой однодневный заработок каждый из нас также перечисляет нуждающимся. Знаем, что такие инициативы уже существуют, поэтому присоединяемся к ним.

В чрезвычайной ситуации очень важно быть всем вместе, оказать помощь людям, поддержать их, а также сделать все возможное, чтобы восстановить утраченные природные богатства!".

Реквизиты счета для перевода пожертвований (сведения предоставлены Администрацией муниципального района Борский):
Муниципальное автономное учреждение муниципального района Борский Самарской области «Спортивно-досуговый центр – Виктория»
446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская, д. 50
Тел. 8(84667)5-19-45
ИНН 6377015555 ОГРН 1126377000067 КПП 637701001
УФА Борского района (МАУ МРБ СО «СДЦ-Виктория»,  л/с 915050172)
р/с  03234643366120004200
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК: 013601205
Счет банка: 40102810545370000036
Код дохода: 00000000000000000150
ОКТМО 36612408
Назначение платежа: Помощь семьям, пострадавшим от пожара

Контактное лицо:
Руководитель: Чуваткина Вера Константиновна, телефон 89277494140

По всем вопросам, связанным с оказанием поддержки пострадавшим при пожаре в Борском районе, можно обращаться в приемную граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: город Самара, улица Маяковского, дома 20, телефон 8(846)3372903
Ответственный сотрудник: Александр Леонидович Евменчук, начальник отдела по организационным, правовым и общим вопросам, телефон 89170110457

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