Ольга Гальцова и члены Общественного совета обсудили возможности оказания поддержки пострадавшим при пожаре в Борском районе

В среду, 25 августа, уполномоченный по правам человека Ольга Гальцова провела совещание с членами Общественного совета и представителями общественных объединений по ситуации, связанной с крупным пожаром в Борском районе Самарской области.

По итогам мероприятия было подготовлено обращение к представителям бизнес-структур и всем активным гражданам с просьбой поддержать нуждающихся (ознакомиться с обращением, чтобы помочь людям).

Собравшиеся отметили большую работу органов власти региона и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, с непосредственным участием сотрудников МЧС, военнослужащих, добровольцев, что позволило сохранить человеческие жизни.

Присутствующие обсудили варианты оказания помощи нуждающимся гражданам и возможные меры по восстановлению природной среды.

Обращение Уполномоченного по правам человека в Самарской области, членов Общественного совета,

представителей общественных объединений в связи со сложившейся ситуацией в Борском районе:

"Когда случается беда – выстоять можно только вместе. Неравнодушие и активность всегда отличает самарцев. Внимание, отзывчивость помогает справиться с горем тем, кто нуждается в помощи.

В эти дни трагедия произошла у наших земляков, жителей Борского района Самарской области. Крупный пожар уничтожил дома и лес, в одночасье семьи остались без крова над головой, домашнего хозяйства, приусадебных участков.

Органы власти Самарской области и лично губернатор Самарской области Д.И. Азаров оперативно организовали взаимодействие с сотрудниками МЧС, военнослужащими, добровольцами по ликвидации пожара, это позволило сохранить человеческие жизни. Но и представители гражданского общества не могут остаться в стороне и быть безучастными к человеческому горю.

Мы обращаемся к руководителям предприятий, представителям малого и среднего бизнеса, к предпринимателям, ко всем общественным и некоммерческим организациям, к людям с активной гражданской позицией с просьбой организовать работу в своих коллективах, со своими сторонниками по оказанию гуманитарной и материальной помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Свой однодневный заработок каждый из нас также перечисляет нуждающимся. Знаем, что такие инициативы уже существуют, поэтому присоединяемся к ним.

В чрезвычайной ситуации очень важно быть всем вместе, оказать помощь людям, поддержать их, а также сделать все возможное, чтобы восстановить утраченные природные богатства!".