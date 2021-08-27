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Общество

В Самаре в виновницы ДТП приставы взыскали почти 900 тыс. руб. морального вреда

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с автовладелицы, сбившей на смерть пешехода. Задолженность перед супругой погибшего составила более 890 тысяч рублей.

Жительница Самары, находясь на отдыхе, забыла о правилах дорожного движения и, нарушив скоростной режим, сбила на своем автомобиле мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные в результате ДТП травмы стали для него смертельными. Виновнице было назначено наказание в виде лишения свободы.

Также суд обязал ее выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере 892 тыс. рублей. Судебным приставом-исполнителем должница предупреждена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Также, в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил ее о том, что в случае не исполнение решения суда, в отношении нее будут вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы задолженности, постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, а также по месту ее работы будет направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату в размере удержания 50%.

Предупреждение о том, какие меры принудительного исполнения к ней будут приняты, побудило должницу полностью компенсировать моральный вред свыше 890 тысяч рублей.

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