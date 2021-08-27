В Самаре в виновницы ДТП приставы взыскали почти 900 тыс. руб. морального вреда

В Самарской области судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с автовладелицы, сбившей на смерть пешехода. Задолженность перед супругой погибшего составила более 890 тысяч рублей.
Жительница Самары, находясь на отдыхе, забыла о правилах дорожного движения и, нарушив скоростной режим, сбила на своем автомобиле мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные в результате ДТП травмы стали для него смертельными. Виновнице было назначено наказание в виде лишения свободы.
Также суд обязал ее выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере 892 тыс. рублей. Судебным приставом-исполнителем должница предупреждена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Также, в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил ее о том, что в случае не исполнение решения суда, в отношении нее будут вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы задолженности, постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, а также по месту ее работы будет направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату в размере удержания 50%.
Предупреждение о том, какие меры принудительного исполнения к ней будут приняты, побудило должницу полностью компенсировать моральный вред свыше 890 тысяч рублей.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас