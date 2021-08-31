В Самарской области ГИБДД проверила 745 пешеходных переходов у школ

Об этом говорилось 31 августа на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности детей на дорогах Самарской области в преддверии нового учебного года. Об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.

На публичном мероприятии в качестве спикеров выступили замначальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Ольга Блохина и руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ) Александра Дрига.

Ольга Блохина рассказала, что особый акцент сотрудники ГИБДД делают на проверке готовности образовательных организаций к учебному году. По ее словам, сотрудники ГИБДД обследовали 745 пешеходных переходов у образовательных организаций, имеющих непосредственный выход на проезжую часть. Нашли и ряд недостатков. Основные из них: нарушение установки и эксплуатации дорожных знаков пешеходных переходах (таких фактов выявили 16); отсутствие дублирующих знаков над проезжей частью на многополосных дорогах; отсутствие пешеходных ограждений; отсутствие искусственных неровностей или освещения. По словам Ольги Блохиной, у некоторых пешеходных переходов нет тротуаров — то есть подходов к ним. Обнаружились и факты отсутствия дорожной разметки, обозначающей пешеходный переход.

Ольга Блохина также пояснила, что на все недостатки выписали предписания по устранению. Как правило, к новому учебному году такие недостатки устраняют.

"В дальнейшем сотрудники ГИБДД проверяют устранение недостатков, — пояснила Ольга Блохина. — Они выезжают туда, где были обнаружены нарушения. Все фиксируется. И об этом сообщают в контролирующие органы".

Тем временем в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс рассказали, что для устранения найденных недостатков, Госавтоинспекция Самарской области выдала 455 предписаний. За их неисполнение в нужные сроки к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ привлекли 17 должностных и 14 юридических лиц. За нарушения при содержании автомобильных дорог по ст. 12.34 КоАП РФ к ответственности привлекли 108 должностных и 46 юридических лиц, направлено 73 представления собственникам автодорог и 47 информаций — в органы прокуратуры.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, на сегодня закрытым для движения школьных автобусов остается один школьный маршрут (Шенталинский район). Основной причиной закрытия является неудовлетворительное состояние проезжей части. Сейчас ведутся ремонтные работы. К 1 сентября завершат работы по ремонту проезжей части, к 15 ноября планируется завершить работы по строительству тротуаров и освещения.