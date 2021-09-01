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Общество

В Сызрани обнаружили участок 120-летней деревянной канализации

СЫЗРАНЬ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сызрани во время проведения ремонтных работ рабочие "Сызраньводоканала" обнаружили участок дореволюционных деревянных труб, сообщает samara.kp.ru.

"Мы проводили работы по комплексной замене инженерных коммуникаций на ул. Ульяновской, где идет капитальный ремонт дороги. И раскопав траншею, внезапно наткнулись на старинные деревянные трубы, — рассказал и. о. главного инженера "Сызраньводоканала" Дмитрий Котов. — Несмотря на то, что выглядели они не лучшим образом, они по-прежнему работали".

По словам специалиста, первый водопровод и канализация появились в Сызрани в начале XIX в., то есть 120 лет назад, и первые трубы были как раз деревянными.

Участок древней канализации оказался довольно протяженный — около 30 метров и состоял из нескольких деревянных секций, соединенных между собой скрученной металлической проволокой.

"А само дерево было с какой-то пропиткой, — объяснил Дмитрий Котов. — Мы не удивились высокой сохранности деревянной канализации: без контакта с воздухом дерево под водой сохраняется гораздо лучше, тем более что оно было чем-то пропитано".

Тем не менее, рабочие выкинули дореволюционные деревянные трубы и заменили их на современные, пластиковые.

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