ГТРК "Самара" откроет трансмедийную студию

В четверг, 2 сентября, ГТРК "Самара" откроет новую конвергентную трансмедийную студию, которая позволяет одновременно формировать сигнал и транслировать изображение и звук на все существующие ныне медийные площадки.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия студии станут министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

В рамках церемонии открытия состоится подписание соглашения о сотрудничестве между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительством Самарской области при содействии комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в целях реализации в регионе национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Также пройдёт панельная дискуссия на тему цифровизации. К обсуждению благодаря высоким стандартам уникального мультимедийного пространства в прямом эфире присоединятся Сызрань и Новокуйбышевск, а также две телевизионные студии ГТРК "Самара".

Мероприятие начнется в 17:30 и будет транслироваться на телеканале "Самара 24", на сайте www.tvsamara.ru, в группе ГТРК "Самара" ВКонтакте, на YouTube-канале ГТРК "Самара", на радиостанции "Маяк" (92,1fm).