В сафари-парке появились три маленькие косули

В сафари-парке в Самарской области появились три новых жителя - маленькие косули.

Дарёна, Верба и Маша — косули-найденыши. В разных местах и по разным причинам в дикой природе они остались без мам. Выжить им помогли неравнодушные люди. Они же обратились в Самарский зоопарк, чтобы животным помогли дальше правильно расти и развиваться.

Последней в питомник Сафари-парка привезли косулю Машу. Слабенькая и пугливая, она только привыкает к новой жизни. Добрые люди ее спасли, но первое время содержали в вольере с гусями. Она привыкла, и теперь приучить ее к соске и молоку не удается — ест только сухой корм и веточки, поэтому отстает в развитии.

В этом году косули будут содержаться в вольере. По мере роста их переведут в более просторный. А вот в следующем году, когда косулята подрастут и окрепнут, перезимуют в питомнике, их планируют выпустить на огражденную лесную территорию. Там на 20 гектарах сафари-парка среди других животных уже живет взрослая косуля, в прошлом году спасенная от собак.