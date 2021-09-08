Олимпиада и юбилей губернии: организаторы рассказали о чем будут шутить на Кубке КВН губернатора

10 сентября в "МТЛ-Арене" в восьмой раз пройдет Кубок КВН губернатора Самарской области. Чего ожидать от мероприятия на пресс-конференции рассказали заместитель министра образования, руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов и участница команды КВН "Неваляшка" Маргарита Торопыгина.

По словам Сергея Бурцева, из-за коронавирусных ограничений вживую игру смогут увидеть лишь 800 человек. Однако организаторы обещают максимально широко показать ее на региональных телеканалах.

"Мы один из немногих регионов, которым разрешают снимать и транслировать игры на региональном ТВ. Это свидетельствует об оценке нашего уровня со стороны Международного союза КВН", — отметил Сергей Ларионов.

В этом году кубок будет посвящен 170-летию Самарской губернии, а также прошедшим Олимпийским играм, рассказал руководитель самарского движения КВН. За победу будут бороться команды "Так-то" (чемпион Высшей лиги КВН из Красноярска), Михаил Дудиков (Ставрополь), "Росы" (Нижний Новгород) и самарская "Неваляшка".

"В регионе КВН давно перешел из игры в настоящее движение, в котором участвует около 4 тыс. человек, а со зрителями — под 50 тысяч. Если сравнивать со спортом, то КВН у нас не спорт высших достижений, которым занимаются единицы, а физкультура", — заявил Сергей Ларионов, поблагодарив региональные власти и лично губернатора Дмитрия Азарова за активную поддержку КВН-движения.

Сергей Бурцев отметил, что КВН является своего рода визитной карточкой Самарской области. За время существования движения с 2005 г. увеличивалось количество игр и мероприятий, создаются новые лиги.

"В 2012 году в регионе КВН получил новый импульс - при поддержке Дмитрия Игоревича Азарова (на тот момент главы Самары) был запущен проект "Самарская ЮНИОР Лига КВН" для школьных команд, - напомнил глава департамента по делам молодежи. - С 2017 года при поддержке правительства региона и губернатора действует проект по развитию молодежного движения КВН".

С 2017 г. успешно действует "Самарская областная лига КВН трудовой молодежи", объединяющая работающую молодежь предприятий и организаций региона, Самарская Юниор лига преобразована в систему Юниор лиг Самарской области, включающая в себя четыре дивизиона и объединяющая муниципалитеты. С 2017 г. по 2019 г. успешно функционирует Самарская областная студенческая лига КВН, которая в 2019 г. переформатируется в молодежную лигу КВН "Тольятти". В 2020 г. с подачи губернатора открылась лига КВН для студентов профессиональных образовательных организаций "Молодой специалист". Была запущена лига КВН трудовой молодежи.