Олимпиада и юбилей губернии: организаторы рассказали о чем будут шутить на Кубке КВН губернатора

10 сентября в "МТЛ-Арене" в восьмой раз пройдет Кубок КВН губернатора Самарской области. Чего ожидать от мероприятия на пресс-конференции рассказали заместитель министра образования, руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов и участница команды КВН "Неваляшка" Маргарита Торопыгина.
По словам Сергея Бурцева, из-за коронавирусных ограничений вживую игру смогут увидеть лишь 800 человек. Однако организаторы обещают максимально широко показать ее на региональных телеканалах.
"Мы один из немногих регионов, которым разрешают снимать и транслировать игры на региональном ТВ. Это свидетельствует об оценке нашего уровня со стороны Международного союза КВН", — отметил Сергей Ларионов.
В этом году кубок будет посвящен 170-летию Самарской губернии, а также прошедшим Олимпийским играм, рассказал руководитель самарского движения КВН. За победу будут бороться команды "Так-то" (чемпион Высшей лиги КВН из Красноярска), Михаил Дудиков (Ставрополь), "Росы" (Нижний Новгород) и самарская "Неваляшка".
"В регионе КВН давно перешел из игры в настоящее движение, в котором участвует около 4 тыс. человек, а со зрителями — под 50 тысяч. Если сравнивать со спортом, то КВН у нас не спорт высших достижений, которым занимаются единицы, а физкультура", — заявил Сергей Ларионов, поблагодарив региональные власти и лично губернатора Дмитрия Азарова за активную поддержку КВН-движения.
Сергей Бурцев отметил, что КВН является своего рода визитной карточкой Самарской области. За время существования движения с 2005 г. увеличивалось количество игр и мероприятий, создаются новые лиги.
"В 2012 году в регионе КВН получил новый импульс - при поддержке Дмитрия Игоревича Азарова (на тот момент главы Самары) был запущен проект "Самарская ЮНИОР Лига КВН" для школьных команд, - напомнил глава департамента по делам молодежи. - С 2017 года при поддержке правительства региона и губернатора действует проект по развитию молодежного движения КВН".
С 2017 г. успешно действует "Самарская областная лига КВН трудовой молодежи", объединяющая работающую молодежь предприятий и организаций региона, Самарская Юниор лига преобразована в систему Юниор лиг Самарской области, включающая в себя четыре дивизиона и объединяющая муниципалитеты. С 2017 г. по 2019 г. успешно функционирует Самарская областная студенческая лига КВН, которая в 2019 г. переформатируется в молодежную лигу КВН "Тольятти". В 2020 г. с подачи губернатора открылась лига КВН для студентов профессиональных образовательных организаций "Молодой специалист". Была запущена лига КВН трудовой молодежи.
Последние комментарии
Чем тогда регионы с дорогами шириной комод и ямами глубиной в этот самый комод - лучше Москвы? Раньше хоть в регионах не было платной парковки и можно было оставаться человеком, передвигаясь на Авто. А если нет разницы лучше уж ездить по хорошим дорогам на общественном транспорте в Мск., чем в регионе по ямам и платить ещё за парковку. Смешно школьникам по 10 000 руб дают за то что бы они в области остались и не поехали в Мск., а какие тут плюсы? Для свободное передвижение на личном автомобиле было единственным плюсом и камнем преткновения при переезде. Если в Самаре будет та жа ерунда с приложениями и парковкой, то периферия теряет всякую привлекательность проживания. На минуточку, это машину оставить на 10 минут нельзя сходить за кофе, это ребёнка с занятий нельзя лишнюю минуту у дороги стоять ждать. А смысл тогда в этой деревне жить если преимуществ больше не остаётся совершенно? А дальше как в Москве будут разговоры о платной парковке во дворах? Ну и работайте сами товарищи власти в своём регионе и детей своих тут за 10 000 оставляйте учиться! В Самаре ни дорог, ни медицины, ни хороших зелёных парков (про скверы размером со шкаф не сравнимые с Царицыно речь не идёт они смешное подобие зеленого коврика на асфальте), в Самара не остаётся преимуществ для жизни если парковки будут платными.
"Когда использование автомобиля станет дороже общественного транспорта... ". Это было, есть и будет, автор, на чем вы ездите?
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.