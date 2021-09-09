В 2021 году для жителей сел Самарской области построят 20 новых домов

Трем семьям из деревни Сухарь Матак Исаклинского района вручили ключи от новых современных и комфортабельных домов. Всего в этом году в Самарской области будет построено и передано жителям сел 20 домов общей площадью почти 1,3 тыс. кв. м.

Такая помощь сельчанам стала возможной благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В прошлом году обладателями нового жилья в рамках госпрограммы стали 17 семей в муниципальных районах Богатовский, Елховский, Исаклинский и Красноярский.

Самарская область активно включилась в реализацию программы по комплексному развитию сел. Стратегия лидерства, разработанная по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, - в повышении качества жизни всех жителей региона. Программа позволяет комплексно подходить к решению вопросов строительства и модернизации социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сельской местности. Одним из важнейших ее направлений служит улучшение жилищных условий сельчан.

Эффективную работу по реализации данного направления госпрограммы ведут муниципальные районы Исаклинский, Большечерниговский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Кинельский, Красноярский и Челно-Вершинский. Жилье предоставляется бесплатно работникам агропромышленных предприятий, учителям, врачам и людям других специальностей по договору соцнайма. По условиям договора, через пять лет семья сможет выкупить жилье за 10% от стоимости, через 10 лет - за 1%.

"Жители нашего района проявили большой интерес к новой программе, которая помогает улучшить качество жизни на селе. А главное - создает условия для закрепления молодежи, особенно молодых специалистов", - подчеркнула сотрудник администрации Исаклинского района Ирина Барышева.

По словам Татьяны Илларионовой, работника молочно-товарной фермы СХП "Новая жизнь", жительницы деревни Сухарь Матак, получение жилья придало уверенности в завтрашнем дне и работодателе, который стал участником софинансирования строительства.

"Знаем, что Дмитрий Игоревич Азаров держит выполнение этой госпрограммы под личным контролем. Теперь у нас есть жилье: две спальни, большой холл, санузел, отдельный выход из кухни на улицу. Свое жилье - всегда хорошо. Мы очень рады, что переезжаем из съемной квартиры в собственный просторный дом. Ощущая такую поддержку со стороны государства, наша семья и не думает покидать село. У нас есть налаженный быт и стабильная работа", - поделилась радостью Татьяна Илларионова.

"Программа "Комплексное развитие сельских территорий" очень удачно вписалась в жизнь нашего села. Мы к таким масштабным преображениям готовились и ждали их не одно десятилетие. Уверен, что подобный проект даст толчок к увеличению численности жителей (сейчас их чуть более 2500). В прошлом году в рамках той же программы приступили к реализации проекта "Зеленая окраина", а в следующем году должно начаться строительство очистных сооружений. В течение трех лет мечта сельчан - жить в комфортных условиях - воплотится в реальность и полностью изменит представления о деревне", - уверен глава сельского поселения Малая Малышевка Кинельского района Сергей Курапов.