Арктический воздух несет холода в Самарскую область

В ближайшие пару дней погоду в Самарской области начнет диктовать холодный арктический воздух, сообщает "Приволжское УГМС".

Глубокий атлантический циклон вызовет небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Юго-западный ветер в тылу циклона сменится северным, произойдет заток арктического холода. Температура воздуха опустится в область отрицательных значений. На дорогах местами образуется гололедица, что создаст непростую ситуацию для автовладельцев. В середине недели под влиянием холодного антициклона осадки прекратятся, но в пятницу очередной циклонический вихрь вновь принесет из Атлантики порцию тепла и влаги.

Во вторник, 9 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.

В среду, 10 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица. Ночью осадков не ожидается. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.

В четверг, 11 ноября, будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.