Арктический воздух несет холода в Самарскую область

В ближайшие пару дней погоду в Самарской области начнет диктовать холодный арктический воздух, сообщает "Приволжское УГМС".
Глубокий атлантический циклон вызовет небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Юго-западный ветер в тылу циклона сменится северным, произойдет заток арктического холода. Температура воздуха опустится в область отрицательных значений. На дорогах местами образуется гололедица, что создаст непростую ситуацию для автовладельцев. В середине недели под влиянием холодного антициклона осадки прекратятся, но в пятницу очередной циклонический вихрь вновь принесет из Атлантики порцию тепла и влаги.
Во вторник, 9 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.
В среду, 10 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица. Ночью осадков не ожидается. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица.
В четверг, 11 ноября, будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !