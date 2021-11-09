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Общество

Арктический воздух несет холода в Самарскую область

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие пару дней погоду в Самарской области начнет диктовать холодный арктический воздух, сообщает "Приволжское УГМС".

Глубокий атлантический циклон вызовет небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Юго-западный ветер в тылу циклона сменится северным, произойдет заток арктического холода. Температура воздуха опустится в область отрицательных значений. На дорогах местами образуется гололедица, что создаст непростую ситуацию для автовладельцев. В середине недели под влиянием холодного антициклона осадки прекратятся, но в пятницу очередной циклонический вихрь вновь принесет из Атлантики порцию тепла и влаги.

Во вторник, 9 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C. Ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица.

В среду, 10 ноября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...+2 °C. Местами гололедица. Ночью осадков не ожидается. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. 

В четверг, 11 ноября, будет малооблачно, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица. 

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