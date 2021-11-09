Жители Самарской области могут распечатать QR-код на портале "Госуслуги"

Создать и подтвердить учетную запись на портале "Госуслуги" и распечатать QR-код о прививке или перенесенном заболевании можно дистанционно. Об этом сообщает сайт областного правительства.
В настоящее время у жителей Самарской области имеется возможность создать, подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и распечатать QR-код, подтверждающий информацию о наличии сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционно, без посещения государственных учреждений, в том числе МФЦ.
Чтобы избежать образования очередей, скопления граждан и несоблюдения социальной дистанции, что создает риски распространения новой коронавирусной инфекции в МФЦ, лучше воспользоваться электронным способом регистрации.
Памятка о том, как распечатать сертификаты, - здесь.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !