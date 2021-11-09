Жители Самарской области могут распечатать QR-код на портале "Госуслуги"

Создать и подтвердить учетную запись на портале "Госуслуги" и распечатать QR-код о прививке или перенесенном заболевании можно дистанционно. Об этом сообщает сайт областного правительства.

В настоящее время у жителей Самарской области имеется возможность создать, подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и распечатать QR-код, подтверждающий информацию о наличии сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционно, без посещения государственных учреждений, в том числе МФЦ.

Чтобы избежать образования очередей, скопления граждан и несоблюдения социальной дистанции, что создает риски распространения новой коронавирусной инфекции в МФЦ, лучше воспользоваться электронным способом регистрации.

Памятка о том, как распечатать сертификаты, - здесь.