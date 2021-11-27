В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности: ночью и днем 28 ноября местами ожидается усиление южного ветра, порывы 15-17 м/с. Утром и днем местами гололед, сообщает Приволжское УГМС.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует при усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82