Завершился первый этап проекта устранения цифрового неравенства в Самарской области

В Самарской области закончены работы по первому этапу проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".

За семь лет компания "Ростелеком" (исполнитель госконтракта) построила 1200 км волоконно-оптических линий связи и смонтировала точки доступа Wi-Fi в 212 населенных пунктах региона. Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тыс. жителей.

В сентябре этого года Самарская область стала пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Качественные услуги связи и высокоскоростной доступ в интернет, доступные всем без исключения жителям региона, помогут сформировать цифровую экосистему, которая позволит развивать технологии, облегчит доступ к государственным услугам и сервисам, что, безусловно, отразится на качестве жизни людей. Повышение качества жизни людей — часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

На первом этапе проекта компания устанавливала опоры и монтировала коллективные точки доступа к интернету в населенных пунктах с количеством жителей от 250 до 500 человек. В радиусе 100 м от вышки сельчане могут регистрироваться в сети и бесплатно пользоваться интернет-ресурсами.

Завершился проект в селе Ширяево — в туристическом комплексе региона у подножия Жигулевских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки. Здесь Репин писал своих знаменитых "Бурлаков на Волге", а Суриков задумал полотно "Степан Разин". Сюда съезжаются художники, поэты и артисты, проходит фестиваль "Есенинские чтения", а "Праздник вишневого пирога" собирает гостей со всей страны.

Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области: "Благодаря госпроектам в деревнях и селах возводится современная инфраструктура связи — фундамент для дальнейшего цифрового развития территории. Эта работа будет продолжена и дальше. В Самарской области стартовал второй этап проекта — УЦН 2.0. Он предполагает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах с численностью проживающих от 100 до 500 человек. Программой предусмотрена установка современного оборудования — базовых станций формата 2G — для обеспечения голосовой связью и 4G — для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Благодаря этой программе к 2030 году в 418 населенных пунктах Самарской области, где отсутствует связь формата 4G, установят базовые станции".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком": "Ширяево — последний и самый сложный населенный пункт в адресной программе проекта. До появления оптической инфраструктуры в селе не было никаких коммуникаций. Строительство затруднялось особенностями рельефа и ограничениями на работы в природоохранной зоне. Очень важно было не нарушить экосистему заповедника, поэтому большую часть кабеля мы тянули по воздуху. Благодаря госпрограмме ширяевцы и многочисленные гости села теперь могут пользоваться ресурсами интернета".

Получить больше информации о проекте устранения цифрового неравенства можно по бесплатному номеру 8 800 301 00 35 или на сайте.