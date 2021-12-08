Завершился первый этап проекта устранения цифрового неравенства в Самарской области

В Самарской области закончены работы по первому этапу проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".
За семь лет компания "Ростелеком" (исполнитель госконтракта) построила 1200 км волоконно-оптических линий связи и смонтировала точки доступа Wi-Fi в 212 населенных пунктах региона. Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тыс. жителей.
В сентябре этого года Самарская область стала пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Качественные услуги связи и высокоскоростной доступ в интернет, доступные всем без исключения жителям региона, помогут сформировать цифровую экосистему, которая позволит развивать технологии, облегчит доступ к государственным услугам и сервисам, что, безусловно, отразится на качестве жизни людей. Повышение качества жизни людей — часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.
На первом этапе проекта компания устанавливала опоры и монтировала коллективные точки доступа к интернету в населенных пунктах с количеством жителей от 250 до 500 человек. В радиусе 100 м от вышки сельчане могут регистрироваться в сети и бесплатно пользоваться интернет-ресурсами.
Завершился проект в селе Ширяево — в туристическом комплексе региона у подножия Жигулевских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки. Здесь Репин писал своих знаменитых "Бурлаков на Волге", а Суриков задумал полотно "Степан Разин". Сюда съезжаются художники, поэты и артисты, проходит фестиваль "Есенинские чтения", а "Праздник вишневого пирога" собирает гостей со всей страны.
Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области: "Благодаря госпроектам в деревнях и селах возводится современная инфраструктура связи — фундамент для дальнейшего цифрового развития территории. Эта работа будет продолжена и дальше. В Самарской области стартовал второй этап проекта — УЦН 2.0. Он предполагает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах с численностью проживающих от 100 до 500 человек. Программой предусмотрена установка современного оборудования — базовых станций формата 2G — для обеспечения голосовой связью и 4G — для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Благодаря этой программе к 2030 году в 418 населенных пунктах Самарской области, где отсутствует связь формата 4G, установят базовые станции".
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком": "Ширяево — последний и самый сложный населенный пункт в адресной программе проекта. До появления оптической инфраструктуры в селе не было никаких коммуникаций. Строительство затруднялось особенностями рельефа и ограничениями на работы в природоохранной зоне. Очень важно было не нарушить экосистему заповедника, поэтому большую часть кабеля мы тянули по воздуху. Благодаря госпрограмме ширяевцы и многочисленные гости села теперь могут пользоваться ресурсами интернета".
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Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!