Счетная палата нашла нарушения при реконструкции "СамАрта"

Сотрудники региональной счетной палаты проверили, насколько эффективно были освоены средства, выделенные в 2018–2021 гг. театру "СамАрт" на реконструкцию в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года".
По итогам проверки выяснилось, что при освоении денег был нарушен ФЗ о контрактной системе — по факту заказчик принял невыполненные работы на 595,2 тыс. рублей, а также изменил существенные условия госконтракта и срок направления сведений об исполнении контракта.
Кроме того, ГКУ "УКС" оплатило пусконаладочные работы по завышенной стоимости.
"Расходы на оплату данных работ в сумме 1,13 млн рублей не отвечают принципу эффективности, установленному статей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации", — отмечается в сообщении счетной палаты.
Также были обнаружены нарушения Градостроительного кодекса РФ: выяснилось, что положительное заключение госэкспертизы на скорректированную в 2019 г. сметную документацию по II пусковому комплексу театра отсутствует. Отсутствовало и утверждение "УКС" данной документации.
По итогам контрольного мероприятия было внесено представление директору ГКУ "УКС" об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлены информационные письма в минстрой, областную прокуратуру и руководителю Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.