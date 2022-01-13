Счетная палата нашла нарушения при реконструкции "СамАрта"

Сотрудники региональной счетной палаты проверили, насколько эффективно были освоены средства, выделенные в 2018–2021 гг. театру "СамАрт" на реконструкцию в рамках госпрограммы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года".

По итогам проверки выяснилось, что при освоении денег был нарушен ФЗ о контрактной системе — по факту заказчик принял невыполненные работы на 595,2 тыс. рублей, а также изменил существенные условия госконтракта и срок направления сведений об исполнении контракта.

Кроме того, ГКУ "УКС" оплатило пусконаладочные работы по завышенной стоимости.

"Расходы на оплату данных работ в сумме 1,13 млн рублей не отвечают принципу эффективности, установленному статей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации", — отмечается в сообщении счетной палаты.

Также были обнаружены нарушения Градостроительного кодекса РФ: выяснилось, что положительное заключение госэкспертизы на скорректированную в 2019 г. сметную документацию по II пусковому комплексу театра отсутствует. Отсутствовало и утверждение "УКС" данной документации.

По итогам контрольного мероприятия было внесено представление директору ГКУ "УКС" об устранении выявленных нарушений и недостатков. Направлены информационные письма в минстрой, областную прокуратуру и руководителю Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.