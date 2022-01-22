Большой КВН в самом сердце России - команда "2х2" представит Самарскую область в высшей лиге КВН

Сегодня, 22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН "КиВиН — 2022". В этом году Самарскую область на фестивале представляли оргкомитет Движения "Самарский КВН", а также 14 команд. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
По итогам фестиваля Команда КВН "2×2" Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева прошла во второй тур фестиваля и в 2022 году будет представлять губернию в Высшей лиге МС КВН.
Отметим, "2×2" — Чемпион Официальной лиги МС КВН "Самара" 2021, бронзовый призёр Первой лиги МС КВН 2021начали свой путь пять лет назад в Самарском университете.
Впервые в этом году в фестивале принимала участие команда КВН "Клевер" из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения. По результатам конкурсных испытаний ребята не только прошли во второй тур фестиваля и выступили наравне с командами Высшей и Премьер лиг КВН, но и были приглашены в Минск для участия в телевизионной "Международной лиге КВН".
Также в телевизионной "Международной лиге КВН" в Минске примут участие команды КВН "Иронька" из Самарского филиала Московского городского педагогического университета, "Ниче такие СамГУПС" — Самарский государственный университет путей сообщения.
8 команд Самарской губернии получили повышенный рейтинг — право принять участие в сезоне Центральных лиг МС КВН:
"Проект 63" — ООО "СамараНИПИнефть";
"Иронька" — Самарский филиал Московского городского педагогического университета;
"Ниче такие СамГУПС" — Самарский государственный университет путей сообщения";
"На самом деле" — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева;
"За углом" — Самарский университет управления "МИР";
"Сборная спортфака СГСПУ" — Самарский государственный социально-педагогический университет;
"Оля как всегда" — Самарский университет управления "МИР";
"Команда КВН" — Самарский государственный технический университет.
Напомним, что по итогам фестиваля детских команд КВН, который проходил в сентябре 2021 года в Анапе, две самарские команды — "Перспектива" — МБОУ Гимназия "Перспектива" и "Ля Рошель" МБОУ "Гимназия 3" представят регион в телевизионном проекте "Детский КВН".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.