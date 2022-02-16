Дело об отравлении детей в тольяттинском бассейне отправлено в суд

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела об отравлении детей в бассейне. Об этом сообщает СК РФ.
Напомним, дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
19 августа 2021 г. семерых детей 7-14 лет, посещавших бассейн оздоровительного комплекса "Усадьбы у Федоровича", госпитализировали с ингаляционным отравлением. Исследование показало, что вода не соответствует санитарным требованиям, в том числе обнаружилось более чем троекратное превышение остаточного связанного хлора.
По версии следствия, в июне 2021 г. обвиняемая заключила договор субаренды на помещение с плавательным бассейном. При этом женщина знала, что в помещении, где используется хлор, нет необходимой вентиляции. Также никто не контролировал качество и безопасность воды. Обслуживал бассейн сотрудник, не имевший необходимой квалификации.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение