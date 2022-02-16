Дело об отравлении детей в тольяттинском бассейне отправлено в суд

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела об отравлении детей в бассейне. Об этом сообщает СК РФ.

Напомним, дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

19 августа 2021 г. семерых детей 7-14 лет, посещавших бассейн оздоровительного комплекса "Усадьбы у Федоровича", госпитализировали с ингаляционным отравлением. Исследование показало, что вода не соответствует санитарным требованиям, в том числе обнаружилось более чем троекратное превышение остаточного связанного хлора.

По версии следствия, в июне 2021 г. обвиняемая заключила договор субаренды на помещение с плавательным бассейном. При этом женщина знала, что в помещении, где используется хлор, нет необходимой вентиляции. Также никто не контролировал качество и безопасность воды. Обслуживал бассейн сотрудник, не имевший необходимой квалификации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.