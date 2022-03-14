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Председателя "Народного контроля" обвиняют в вымогательстве подкупа и злоупотреблении полномочиями В деле Владимира Филипенко есть эпизод с охотой с представителями ГК "Берег" Мужчина заплатит штраф за покупку и сбыт 36 государственных наград СССР Женщину осудят за убийство знакомого в Промышленном районе Самары Мужчину обвинили в убийстве двоих жителей Красноглинского района Самары

Преступления Происшествия

В деле Владимира Филипенко есть эпизод с охотой с представителями ГК "Берег"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В деле экс-главы УГООКН Самарской области Владимира Филипенко есть эпизод с охотой в компании заместителя директора ООО "Специализированный застройщик "Дом-75" (входит в группу компаний "Берег") Константина Нейфельда и бенефициара группы "Берег" Александра Катина, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Филипенко вменяют злоупотребление полномочиями, а также подстрекательство к служебному подлогу. По версии следствия, в феврале 2020 г. Агентство по сохранению историко-культурного наследия, учредителем которого является УГООКН, заключило со строительной организацией договор на археологическое обследование участков в Самаре.

Подрядчик обнаружил объект, обладающий признаками культурного наследия "Культурный слой города Самара 19 - начало 21 века" и уведомил об этом врио руководителя УГООКН. Также строительная организация составила научный отчет об археологических полевых работах. Однако Филипенко, получив эту информацию, распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень, чтобы уменьшить обременение на участки, находящиеся в границах культурного поселения. Позже по указанию обвиняемого ООО "Специализированный застройщик "Альфа Стиль" (часть хорошо известной в Самаре строительной группы "Берег" Александра Катина и Вячеслава Сидоровича) получила заключение о возможности землеустроительных работ на участках. Чтобы скрыть свои нарушения, Филипенко попросил подчиненного исправить текст в отчете об археологическом обследовании.

Как сообщает "СО", корыстной составляющей в действиях Филипенко не нашли, хотя он мог сэкономить представителям "Берега" порядка 15 млн руб. - такова примерная стоимость охранных работ в 21-м квартале.

Во время следствия по делу Владимира Филипенко свидетель Александр Крамарев заявил, что его шеф почему-то "очень волновался за застройщика ООО "Альфа Стиль", по какой причине, также сказать не могу, но я слышал, что Филипенко ездил с представителем ГК "Берег" на охоту, возможно, Филипенко хотел иметь дружеские отношения с крупной компанией-застройщиком, в связи с чем активно лоббировал их интересы".

Следствие допросило заместителя директора ООО "Специализированный застройщик "Дом-75" Константина Нейфельда, который заявил, что не просил о невключении выявленного культурного слоя в перечень объектов культурного наследия, и все противоправные действия Филипенко были исключительно личной инициативой чиновника. В то же время этот свидетель не отрицал совместной поездки на охоту - ее совершили в ноябре 2020 г., когда "Альфа Стиль" уже получил от главы УГООКН заключение на возможную застройку территории. "Мы совместно с Филипенко и Катиным ездили на охоту в охотхозяйство, я забирал Филипенко на своем автомобиле. Никаких рабочих моментов на охоте мы не обсуждали", - уверяет Нейфельд.

Примерно такие же показания дал на следствии директор СЗ "Дом-75" и бенефициар группы "Берег" Александр Катин. По словам Катина, на охоте он увидел Филипенко в первый раз, никакие рабочие вопросы при поездке в охотхозяйство не обсуждались.

Коррупционной или корыстной составляющей в действиях Филипенко в пользу группы "Берег" тоже не нашли. В истории с охотой есть один нюанс. Телефон Филипенко уже был в тот момент на прослушке, и оперативникам удалось снять интересную запись беседы Нейфельда и главы УГООКН накануне этого мероприятия. "Оружие я вам возьму. Какое взять? Двустволку, пятизарядку? Что предпочитаете?" - спрашивает замдиректора "Дом-75". "Двустволку. Я не взял свою", - отвечает Филипенко. Нейфельд ободряюще говорит: "Двустволка, пули, картечь - все есть у меня".

Если действительно дошло до того, что на охоте чиновник пользовался чужим огнестрельным оружием, - это может свидетельствовать как минимум о двух вещах: определенном уровне доверия между собеседниками и в целом наплевательском отношении к требованиям закона. Поскольку действия как Филипенко, так и Нейфельда подпадают под действие ст. 20.8 КоАП РФ ("Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему"). В частности, нарушение правил хранения и ношения оружия и патронов к нему влечет наложение на гражданина административного штрафа в размере от 500 до 2 тыс. руб. либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года. Таким образом, Нейфельд рисковал своей лицензией на оружие ради чиновника из УГООКН. А нарушение правил приобретения или передачи оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Сумма невелика, но стоит помнить и о других возможных рисках, например, административном аресте на срок от 5 до 15 суток.

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