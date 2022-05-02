16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызранском районе задержали браконьеров Сотрудница банка в Тольятти предотвратила хищение 1,9 млн руб. у пенсионера Тольяттинка на покупке автозапчастей потеряла 55 тыс. руб., поверив мошенникам Самарец потерял более 1 млн руб., поверив звонившему "представителю банка" В Самарской области похитили деньги, выделенные на реставрацию памятника погибшим в ВОВ

Преступления Происшествия

Самарскую воровку-рецидивистку будут удить за очередную кражу

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в суд направили уголовное дело 39-летней местной жительницы, обвиняемой в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено в январе 2022 года. У 25-летней женщины пропал мобильник, в чехле которого была банковская карта.

Потерпевшая предположила, что телефон мог выпасть из кармана куртки по дороге на остановку на пересечении улиц А. Матросова и Вольской. Она безрезультатно пыталась найти мобильник и во второй половине дня обратилась в банк, чтобы заблокировать карту. Но, как оказалось, о счета уже успели украсть 5 тыс. рублей. 4 тысячи перевели на другие карты, а 1 тыс. руб. потратили в интернет-магазине.

Полицейские нашли владельцев счетов и выяснили, что картой пользовалась их знакомая. Женщину задержали. Она рассказала, что нашла смартфон с картой на улице. По данным правоохранителей, с 2014 г. самарчанку более семи раз привлекали к уголовной ответственности за кражи и мелкие хищения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5