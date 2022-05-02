Самарскую воровку-рецидивистку будут удить за очередную кражу

В Самаре в суд направили уголовное дело 39-летней местной жительницы, обвиняемой в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено в январе 2022 года. У 25-летней женщины пропал мобильник, в чехле которого была банковская карта.

Потерпевшая предположила, что телефон мог выпасть из кармана куртки по дороге на остановку на пересечении улиц А. Матросова и Вольской. Она безрезультатно пыталась найти мобильник и во второй половине дня обратилась в банк, чтобы заблокировать карту. Но, как оказалось, о счета уже успели украсть 5 тыс. рублей. 4 тысячи перевели на другие карты, а 1 тыс. руб. потратили в интернет-магазине.

Полицейские нашли владельцев счетов и выяснили, что картой пользовалась их знакомая. Женщину задержали. Она рассказала, что нашла смартфон с картой на улице. По данным правоохранителей, с 2014 г. самарчанку более семи раз привлекали к уголовной ответственности за кражи и мелкие хищения.