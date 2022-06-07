Экс-главу УГООКН Владимира Филипенко потребовали отправить на три года в колонию

В суде Ленинского района Самары прошли прения по делу и.о. руководителя Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области Владимира Филипенко. Уголовное дело в отношении него возбудили по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

Напомним, по версии следствия, Владимир Филипенко скрыл объект археологического наследия "Культурный слой города Самары IXX - начало XX века" в границах улиц Пионерской, Водников, Венцека и Степана Разина.

"По версии следствия, за период с июня 2020 года по январь 2021 года мужчина не включил объект в региональный перечень объектов культурного наследия. Также он направил застройщику данные об отсутствии оснований для включения объекта в соответствующий перечень и о возможности проведения работ на участке. В итоге территорию отдали под комплексную застройку", - рассказывали в управлении СК по Самарской области.

В суде стало известно, что сообщил правоохранителям о происходящем глава госучреждения культуры "Наследие" Виктор Цибин. Он рассказал, что "Наследие" проводило экспертизу в 21 квартале по договору с компанией "Альфа Стиль". Цибин сообщал в суде, что объекты культурного наследия на участке выявили, но Филипенко стал требовать подготовить новый акт и в нем указать, что в 21 квартале не находится культурных ценностей.

В суде допросили и главу ООО "Дом-75", которое вместе с "Альфа Стиль" входило в группу компаний "Берег" Александра Катина. Интересно, что перед допросом Катина гособвинитель доложил суду о том, что тот в коридоре с использованием нецензурной брани инструктировал других свидетелей.

В суде Катин сообщил, что обращались в "Наследие", чтобы представители организации провели предусмотренные законом изыскательные работы перед началом строительства. И сотрудники "Наследия" нашли в земле "черепки или что-то такое".

"Восемь лет не можем выйти на площадку. У нас на этом объекте ведутся раскопки. Было уведомительное письмо, мол, есть ли там артефакты - вопрос спорный. Черепки были в рыхлой земле - это помойка. Куда барахло скидывали? В помойку", - рассказывал суду Катин.

Сам Владимир Филипенко вину отрицал. Его адвокаты сообщали, что он не требовал переделывать документы - ведь они были размещены и на официальном сайте, а также подшиты к официальным бумагам в бумажном виде. На сегодня Филипенко отстранен от должности и ожидает решения суда.

"Гособвинитель просил приговорить подсудимого к трем годам колонии общего режима, а также лишить его права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на два года", - рассказали журналисту Волга Ньюс в суде Ленинского района Самары.

Приговор должны зачитать 14 июня.