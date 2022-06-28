Расследование уголовного дела Дмитрия Драча завершилось

В Самаре завершилось расследование уголовного дела экс-руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Дмитрия Драча. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, Драча обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он приобрел у знакомых 10 зданий на ул. Молодогвардейской, 33 для нужд БМСЭ по многократно завышенной цене. Некоторые строения были не пригодны к использованию. Общий ущерб составил 280 млн рублей.

Материалы уголовного дела направили в региональную прокуратуру для утверждения.