Расследование уголовного дела Дмитрия Драча завершилось

В Самаре завершилось расследование уголовного дела экс-руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) Дмитрия Драча. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, Драча обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он приобрел у знакомых 10 зданий на ул. Молодогвардейской, 33 для нужд БМСЭ по многократно завышенной цене. Некоторые строения были не пригодны к использованию. Общий ущерб составил 280 млн рублей.
Материалы уголовного дела направили в региональную прокуратуру для утверждения.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне