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Суды Происшествия

Экс-начальник самарской "Почты России" получил 3 года условно

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 сентября, суд Самарского района Самары вынес приговор по головному делу бывшего начальника регионального управления "Почты России" Артура Игрушкина. Суд признал его виновным в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Фото: Ксения Штефан

Кроме того, Игрушкин лишен права занимать должности в государственных унитарных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

Напомним, Игрушкину вменили использование труда подчиненных на строительстве собственного дома, а также продажу своей супруге служебного автомобиля Toyota Camry по заниженной цене — за 180 тыс. рублей.

Дела были возбуждены еще в 2018 году. Материалы ушли в суд в 2020 г., но вернулись в прокуратуру для устранения недостатков. Дело вновь поступило в суд только в начале 2022 года.

На прошлой неделе представитель прокуратуры в суде запросил в качестве наказания для Игрушкина три года колонии-поселения. Сторона защиты просила назначить судебный штраф и сообщила о возможности переквалификации статьи обвинения с 285 УК РФ ("Злоупотребления должностными полномочиями") на ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, вопрос об обжаловании решения суда будет рассмотрен после изучения мотивированного приговора.

Также напомним, что Игрушкин фигурировал в еще одном уголовном деле - о поборах с сотрудников за покровительство. Приговор по нему выслушали руководитель отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области - филиала ФГУП "Почта России" Людмила Зинова и руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области - филиала ФГУП "Почта России" Ольга Казанцева.

В 2016-2018 гг. они собирали деньги с сотрудников почты, обещая покровительство по службе. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 2 млн рублей. При этом женщины заявляли, что соответствующие указания давал экс-руководитель филиала Артур Игрушкин. Однако сам Игрушкин отрицал, что давал распоряжения о сборе денег, и избежал уголовной ответственности по этому делу.

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