Экс-начальник самарской "Почты России" получил 3 года условно

Во вторник, 13 сентября, суд Самарского района Самары вынес приговор по головному делу бывшего начальника регионального управления "Почты России" Артура Игрушкина. Суд признал его виновным в двух случаях злоупотребления должностными полномочиями и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
Кроме того, Игрушкин лишен права занимать должности в государственных унитарных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.
Напомним, Игрушкину вменили использование труда подчиненных на строительстве собственного дома, а также продажу своей супруге служебного автомобиля Toyota Camry по заниженной цене — за 180 тыс. рублей.
Дела были возбуждены еще в 2018 году. Материалы ушли в суд в 2020 г., но вернулись в прокуратуру для устранения недостатков. Дело вновь поступило в суд только в начале 2022 года.
На прошлой неделе представитель прокуратуры в суде запросил в качестве наказания для Игрушкина три года колонии-поселения. Сторона защиты просила назначить судебный штраф и сообщила о возможности переквалификации статьи обвинения с 285 УК РФ ("Злоупотребления должностными полномочиями") на ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
Как сообщили в прокуратуре Самарской области, вопрос об обжаловании решения суда будет рассмотрен после изучения мотивированного приговора.
Также напомним, что Игрушкин фигурировал в еще одном уголовном деле - о поборах с сотрудников за покровительство. Приговор по нему выслушали руководитель отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области - филиала ФГУП "Почта России" Людмила Зинова и руководителем отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию УФПС Самарской области - филиала ФГУП "Почта России" Ольга Казанцева.
В 2016-2018 гг. они собирали деньги с сотрудников почты, обещая покровительство по службе. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 2 млн рублей. При этом женщины заявляли, что соответствующие указания давал экс-руководитель филиала Артур Игрушкин. Однако сам Игрушкин отрицал, что давал распоряжения о сборе денег, и избежал уголовной ответственности по этому делу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.