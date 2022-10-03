Самарский цирк принял участие во всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия"

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Мероприятие проходит во всех регионах России с 2013 года. Масштабный проект преследует следующие цели: объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание.

Фото: предоставлено Самарским цирком