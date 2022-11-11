В Самаре обжалуют приговор о мошенничестве при перевозке ракет в Гвиану

Суд Самарской области должен рассмотреть жалобу на приговор по уголовному делу менеджеров РКЦ "Прогресс" и предпринимателей, которых обвинили в мошенничестве и выводе денег за границу. Об этом сообщили в апелляционной инстанции.

Напомним, предполагалось, что на схемах вокруг доставки ракет "Союз" на космодром Куру во Французской Гвиане "Прогресс" потерял более 55 млн рублей. Как считали следователи, для исполнения контрактов с французской Arianespace SA, которая занималась коммерческими запусками с Куру, РКЦ "Прогресс" привлек питерского экспедитора — ООО "Транси". По четырем договорам возбудили уголовное дело. Силовики считали, что имели место фиктивные работы. В итоге фигурантами дела стали начальник отдела управления финансов и внешнеэкономической деятельности "Прогресса" Сергей Комаров и ведущий конструктор одного из отделов Сергей Давыдов. Кроме того, под уголовное дело попали экс-гендиректор ООО "Транси" Виталий Лысак, управляющий компанией Алексей Шакалида и начальник отдела коммерции Алексей Бовкунов. Правоохранители считали, что деньги вывели через счета бельгийской AGS Shipping Europe N.V.

"Шакалида приговорен к году и восьми месяцам колонии общего режима, Комаров — к пяти годам, Давыдов — к трем годам и трем месяцам, Бовкунов — к двум годам и двум месяцам", — рассказали в Самарском областном суде.

Уголовное дело в отношении Рысака выделили в отдельное производство и пока не рассмотрели. А осужденные недавно подали жалобы — они пытаются оспорить решение суда. Апелляции пока не рассмотрели.

Напомним, под суд по другому уголовному делу попал и глава РКЦ "Прогресс" Александр Кириллин. Служители Фемиды признали его виновным в том, что в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" он заключил экономически невыгодный для "Прогресса" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса на сумму завышенную более чем на 125 млн рублей.

Кроме того, под суд уже во второй раз попала дочь Александра Кирилина Светлана. Ее и первого замгендиректора космического предприятия Сергея Тюлевина обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

А в Москве сейчас рассматривают уголовное дело бывшего замдиректора РКЦ "Прогресс" Константина Наумова. По версии силовиков, несколько лет назад он заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы уже выполнили ранее в рамках госконтракта, то есть новый договор был фиктивным.