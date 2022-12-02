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Общество

Спасателям-гуманитарщикам в Самаре отказались ремонтировать автомобиль

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спасателям-волонтерам, которые доставляют гуманитарные грузы на Донбасс, отказали в ремонте автомобиля в одном из автосервисов, расположенных на Южном шоссе в Самаре.

"Я лично дважды обращался в автосервис по ремонту автомобилей ГАЗ с просьбой принять машину. Один раз звонил по телефону в автосервис и разговаривал с Анатолием — мастером по приемке грузового транспорта. Но он сказал, что может принять машину только через неделю, но и это не точно. Я пояснил ему, что мы спасательная служба и у нас запланирован выезд с гуманитарным грузом, но он отказал нам в помощи. На следующий день у нас была запланирована погрузка, а в ночь — выезд", — пояснил начальник Центра пожарного добровольчества Службы спасения Самарской области Андрей Пожидаев.

После погрузки на спецмашине с прицепом спасатели все же решили приехать в автосервис и попытаться уговорить посмотреть машину перед рейсом. На приемке было несколько человек. Сотрудники автосервиса сразу откликнулись и направили водителя к молодому человеку, уверяя, что он сейчас всё решит. Но оказалось, что это опять тот самый Анатолий.

По словам спасателей, Анатолий вел себя высокомерно и надменно. Он сразу понял, кто к нему обратился за помощью. Его коллеги стали просить принять машину и обслужить, но он им ответил, что "свободной ямы для ремонта машины нет, а переставлять другие машины никто не будет".

"Другие сотрудники опустили глаза и тихонько извинились за него, а нам пришлось уехать. Свою миссию мы, слава богу, выполнили, но на обратном пути еле доехали, так как вибрация стала очень сильной. Меня очень удивило, что этот парень, как только я вошёл в автосервис, сразу понял, с каким я вопросом пришел. И пока я разговаривал с другими сотрудниками, он ждал, когда меня к нему направят. И он точно знал, что мне ответить. Как оказалась, он прекрасно помнил наш разговор и что у нас сегодня загрузка гуманитарным грузом", — рассказал Андрей Пожидаев.

По возвращении из командировки спасатели обратились в другой автосервис в Тольятти. Там машину сразу взяли в ремонт. Нашли много неисправностей. Мастера полностью провели ТО, во все агрегаты залили дорогое масло, поменяли патрубки на двигателе, все фильтры, тормозные колодки, крестовины, устранили неисправности в электропроводке, поставили дополнительные отопители, фары, освещение во всех грузовых отсеках и многое другое. И всё это бесплатно - ремонт оплатил меценат из Тольятти, который пожелал остаться неизвестным.

"Когда мы забирали автомобиль из автосервиса, директор и его заместитель лично вышли нас проводить. Они по очереди пожали мне и моему водителю руки и поблагодарили нас за то, что мы занимаемся доставкой гуманитарных и специальных грузов", — отметил Андрей Пожидаев.

Гид потребителя

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