Фотовыставка, посвященная достижениям молодых российских ученых, в том числе и представляющих Самарскую область, проходит в помещении губернской думы со 2 декабря.

Проект рассказывает об открытиях и разработках пятнадцати молодых ученых России. Отдельная экспозиция посвящена Самарской области — ее представляют семь молодых ученых, из которых двое уже удостоены звания доктора наук.

"Благодаря Самарской губернской думе и Совету ректоров Самарской области нам удалось реализовать эту идею в кратчайшие сроки", — рассказал председатель областного Общественного молодежного парламента Даниил Сиднев.

Проект "Молодые ученые — будущее России" реализуется в губернии первый год и проходит при поддержке Молодежного парламента при Госдуме и Федерального агентства по делам молодежи — "Росмолодежи.Гранты".

Выставка нужна для того, чтобы как можно больше людей узнали о достижениях российской науки, в особенности ученых-медиков, уверены организаторы. Ознакомиться с экспозицией можно в онлайн и офлайн форматах, на данный момент участие в ней приняли более чем 30 регионов РФ.

"Пусть выставка станет лишь первым шагом к формированию целого комплекса событий, направленному на привлечение внимания к колоссальному труду и уникальным открытиям, которые ежедневно происходят на нашей родной Самарской земле, — обратился к присутствующим на открытии Даниил Сиднев. — Сегодня наша цель — показать молодежи настоящих героев страны, которые создают наше будущее".