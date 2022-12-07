16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В губернской думе открылась фотовыставка "Молодые ученые — будущее России" В Самарской области выросла заболеваемость туберкулезом и гепатитами С 12 декабря изменится расписание самарского автобуса № 67 В Тольятти спасли краснокнижного птенца Самарский проект "Том Сойер Фест": Ярмарка домов" стал лауреатом международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Общество

В губернской думе открылась фотовыставка "Молодые ученые — будущее России"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фотовыставка, посвященная достижениям молодых российских ученых, в том числе и представляющих Самарскую область, проходит в помещении губернской думы со 2 декабря.

Проект рассказывает об открытиях и разработках пятнадцати молодых ученых России. Отдельная экспозиция посвящена Самарской области — ее представляют семь молодых ученых, из которых двое уже удостоены звания доктора наук.

"Благодаря Самарской губернской думе и Совету ректоров Самарской области нам удалось реализовать эту идею в кратчайшие сроки", — рассказал председатель областного Общественного молодежного парламента Даниил Сиднев.

Проект "Молодые ученые — будущее России" реализуется в губернии первый год  и проходит при поддержке Молодежного парламента при Госдуме и Федерального агентства по делам молодежи — "Росмолодежи.Гранты".

Выставка нужна для того, чтобы как можно больше людей узнали о достижениях российской науки, в особенности ученых-медиков, уверены организаторы. Ознакомиться с экспозицией можно в онлайн и офлайн форматах, на данный момент участие в ней приняли более чем 30 регионов РФ.

"Пусть выставка станет лишь первым шагом к формированию целого комплекса событий, направленному на привлечение внимания к колоссальному труду и уникальным открытиям, которые ежедневно происходят на нашей родной Самарской земле, — обратился к присутствующим на открытии Даниил Сиднев. — Сегодня наша цель — показать молодежи настоящих героев страны, которые создают наше будущее".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1