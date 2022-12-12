В январе из Самары начнут летать самолеты в Волгоград

С 3 января авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией Икар начинает полеты из международного аэропорта Курумоч в Волгоград.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Время вылета из Самары по вторникам — 14:35, по пятницам –12:15. Из Волгограда вылет по вторникам запланирован на 11:00, по пятницам — на 8:45. Время в пути составит 1 час 30 минут.

Работать на данном направлении будут самолеты Эмбраер 190 с компоновкой 110 пассажирских мест.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.