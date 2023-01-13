В Красноярском районе избитому жителю пришлось добиваться возбуждения дела с помощью омбудсмена

Ранее в Красноярском районе трое мужчин избили местного жителя, нанеся увечья и телесные повреждения. Потерпевший попал в больницу, где его прооперировали. Также он обратился в полицию с заявлением. Однако с момента обращения в правоохранительные органы в течение месяца никаких проверочных мероприятий не проводилось и о результатах проверки заявителю не сообщалось, т. е. были нарушены права потерпевшего.

Заявитель обратился к Уполномоченному по правам человека в Самарской области с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации и восстановлении нарушенных прав.

Омбудсмен подготовил и направил обращение в прокуратуру Красноярского района.

"Из представленной Уполномоченному по правам человека прокурором Красноярского района Самарской области информации следует, что по результатам процессуальной проверки по сообщению о совершении преступления в отношении местного жителя должностным лицом отдела МВД России по Красноярскому району Самарской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено прокуратурой района как незаконное", — отмечается в сообщении.

Была проведена дополнительная проверка, по результатам которой уголовное дело все-таки было возбуждено. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой района на контроль.