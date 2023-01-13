В Красноярском районе избитому жителю пришлось добиваться возбуждения дела с помощью омбудсмена

Ранее в Красноярском районе трое мужчин избили местного жителя, нанеся увечья и телесные повреждения. Потерпевший попал в больницу, где его прооперировали. Также он обратился в полицию с заявлением. Однако с момента обращения в правоохранительные органы в течение месяца никаких проверочных мероприятий не проводилось и о результатах проверки заявителю не сообщалось, т. е. были нарушены права потерпевшего.
Заявитель обратился к Уполномоченному по правам человека в Самарской области с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации и восстановлении нарушенных прав.
Омбудсмен подготовил и направил обращение в прокуратуру Красноярского района.
"Из представленной Уполномоченному по правам человека прокурором Красноярского района Самарской области информации следует, что по результатам процессуальной проверки по сообщению о совершении преступления в отношении местного жителя должностным лицом отдела МВД России по Красноярскому району Самарской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое отменено прокуратурой района как незаконное", — отмечается в сообщении.
Была проведена дополнительная проверка, по результатам которой уголовное дело все-таки было возбуждено. Ход и результаты расследования взяты прокуратурой района на контроль.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129