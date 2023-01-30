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Общество

Юный хоккеист из Самарской области получил в подарок от президента РФ вратарскую экипировку

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается время новогодних чудес. В преддверии самого долгожданного и волшебного праздника Нового года к президенту РФ Владимиру Путину обратилась мама юного тольяттинского хоккеиста Егора Ненашева, который занимается в хоккейной школе "Лада". Его амплуа - вратарь. Егор учится в третьем классе, показывая неплохие результаты и в учебе.

Фото: Ирина Бойкина

Юный волжанин отдал предпочтение этому виду спорта не просто так. Тольятти - хоккейная столица 63-го региона. Именно "Лада" стала первой командой, базирующейся не в Москве, которой удалось выиграть чемпионат страны и громко заявить о себе в элите отечественно хоккея.

В 2021 году хоккейный клуб "Лада" отметил 45-летний юбилей со дня основания. За многолетнюю историю клуб воспитал множество талантливых хоккеистов, среди них - победители Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели Кубка Гагарина и многих других престижных турниров.

Сегодня у команды большие планы. Благодаря личному вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова тольяттинцы готовятся к возвращению в Континентальную хоккейную лигу.

Вот и Егор мечтает осуществить свою мечту - попасть в команду мастеров и завоевать главный хоккейный трофей, чтобы им гордилась вся Самарская губерния. В письме президенту семья попросила комплект хоккейной формы. И их мечта сбылась.

"Сначала подумали, что просто отправили письмо все. Но какой же это был сюрприз, когда мы получили ответ и узнали, что подарок обязательно дойдет. Теперь я знаю, что чудеса случаются!" - поделилась эмоциями Дарья Ненашева, мама Егора.  

По поручению главы государства в торжественной обстановке подарок передал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Спортсмен уверил, что тренироваться теперь будет гораздо эффективнее, чтобы не подвести надежды Президента и свой регион.

"В Самарской области выстроена серьезная система подготовки юных спортсменов, начиная с юного возраста и заканчивая командой мастеров самого высокого уровня. Я уверен, что этот подарок даст Егору новый импульс, стимулируя его на дальнейшие достижения", - отметил Виктор Кудряшов.

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