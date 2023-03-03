В Рождествено обсудили новый Генплан поселения

В сельском поселении Рождествено в январе–феврале 2023 г. прошли публичные слушания по проекту обновленного Генерального плана. Организация процедуры и предложенные изменения вызвали недовольство местных жителей.

По словам жителя Рождествено Михаила Бочкарева, ранее изменения в Генплан вносили в 2013 году. "Тогда процедура имела иной характер — в каждое село приезжали замглавы администраций. Там, где есть помещения, проводили встречи с жителями, обсуждали изменения. Местные, в свою очередь, говорили, что им нужно или, наоборот, лучше убрать. В Подгорах, например, прямо около машины чиновников организовывали сход по изменениям в генплан. Сейчас в "Волжской газете" мелким шрифтом печатается информация о слушаниях, не проводят доставку людей из соседних населенных пунктов, объявлений нет", — сообщил Михаил Бочкарев.

Что касается содержания поправок в Генплан, местные жители недовольны тем, что они не решают давней проблемы — земли сельхозназначения, подъезды к полям, участки под коммуникациями входят в территорию национального парка "Самарская лука", в том числе в особо охраняемые территории. Жители отмечают, что передвижение рядом с селами или попытки проехать к сельхозугодьям часто приводят к конфликтам с инспекторами нацпарка.

Многие жители в отзывах на проект просили включить некоторые сельхозземли в территорию поселения. Однако администрация указывает на невозможность такого шага, ссылаясь на их удаленность от села, а также на и так имеющуюся возможность пользоваться ими по назначению.

При этом поправками к с. Подгоры прирезается участок площадью 5 га сложной формы, включающий местный Заволжский Свято-Ильинский монастырь, Нектариевскую церковь и территории около источника, а также дороги к этим объектам. Сейчас эти территории, находящиеся на удалении от населенного пункта и выделенные лишь в прошлом году, относятся к землям сельхозназначения, а будут переведены в общественно-деловую зону.

Кроме того, предлагаемые поправки, по словам жителей, не решают проблему размещения сельского кладбища, которое сейчас расположено на землях сельхозназначения, находящихся в частной собственности.

Поправками также предлагается включить в границы с. Рождествено 4,2 га территории бывшего аэродрома, на которой планируют создать мусоросортировочный комплекс.

Администрация сельского поселения в замечаниях к проекту предложила учесть в нем в числе прочего установление функциональной зоны "Промышленная зона" для участка в 0,5 га на части территории бывшего аэродрома. На ней планируется разместить бетоносмесительную установку "учитывая особую значимость развития населенных пунктов сельского поселения Рождествено".

А "в целях развития спортивной, туристической и культурной деятельности территории" администрация предложила 184 га площадки аэродрома отнести к зоне рекреационного назначения.

При этом Генпланом не предусмотрено ни одной территории под участки для многодетных и молодых семей, а также других льготных категорий, хотя очередь на них в районе существует годами.

В администрациях поселения и района не стали комментировать слушания, оставив запрос редакции без ответа.