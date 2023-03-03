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Общество

В Самарской области наградили участников общественного проекта "Отважным и Важным"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре состоялось торжественное подведение итогов общественного проекта "Отважным и важным", который реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Мероприятие прошло в формате "Классной встречи". Всего за время проведения конкурса поступило более 700 заявок на участие.

Заявки рассматривались экспертной комиссией, в состав которой вошли заместитель министра - руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Самарской области Кристина Гнатюк, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор общественного фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина, директор АНО "Региональный центр реализации проектов "СОТА", режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры Самарской области Наталья Семенова, директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова, а также два делегата детской экспертной комиссии Кристина Богомолова и Егор Моисеев.

Общественный проект "Отважным и важным" стартовал в Самарской области 2 февраля 2023 года. Главная цель проекта - оказание поддержки и выражение благодарности военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации - участникам специальной военной операции, а также формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Участники проекта получили грамоты и памятные сувениры от регионального отделения РДДМ. Во время своего приезда в зону СВО в преддверии Дня защитника Отечества глава региона Дмитрий Азаров передал шевроны, выполненные по рисункам детей, бойцам.

Победителей проекта отбирали в несколько этапов, работы получали оценку сразу двух экспертных комиссий - в номинации "Экспертное мнение", а также голосованием в социальных сетях за номинацию "Общественное мнение".

Таким образом, лучшими были признаны работы:
"Экспертное мнение":
- "Вместе мы - сила", Ани Солоян, 13 лет, г.о. Новокуйбышевск, ГБОУ ООШ №21.
- "Богатыри на страже рубежей наших", Екатерина Кижаева, 13 лет, г.о. Тольятти, МБУ "Гимназия №35".
Екатерина- "Земля моя, я сын твоих берез", Кормщикова, 12 лет, г.о. Самара, МБОУ Лицей "Технический" им. С.П.Королева.
- "Мы все едины", Аделя Уразбекова, м.р. Волжский, ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Смышляевка.

Пятое призовое место объединило сразу несколько эскизов. В него вошли отдельные элементы следующих работ: "Храбрость - сестра Победы" (Диана Комышан, 11 лет, м.р. Похвистневский), "Мы за Россию. Мы с вами" (Варвара Лиханова, 16 лет, г.о. Самара), "Вместе - мы сила" (Глеб Ларкин, 10 лет, м.р. Кошкинский, Тенеевский филиал ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка), "Россия - сила и мощь" (Анастасия Кузнецова, 13 лет, г.о. Самара, МБОУ "Школа №81").

"Общественное мнение":
- "Давайте жить дружно!", София Водолазова, 13 лет, ГБОУ СОШ с. Белозерки.
- "Храбрость - сестра Победы", Диана Комышан, 11 лет, ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина с. Савруха.
- "Каждому-каждому в лучшее верится", Анастасия Ильдиярова, 13 лет, ГБОУ СОШ с. Белозерки.

После завершения проекта организаторы начали получать обращения о его продолжении.

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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

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Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

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