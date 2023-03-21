В Самаре изменились тарифы на речные перевозки

В Самарской области в период навигации 2023–2024 годов определены предельные максимальные цены на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Об этом сообщает региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

Речь идет о пригородных маршрутах "Самара (Речной вокзал) — Рождествено", "Самара (Речной вокзал) –с. Зольное", "Самара (Речной вокзал) — Винновка (Осиновка)".

"Традиционно, цена билета будет зависеть от начального и конечного пункта. Так, поездка от Речного вокзала до Рождествено для взрослого обойдется в 96 рублей, а для ребенка в два раза дешевле", — отмечается в сообщении.

Так, путешествие по полному маршруту от Самары до Винновки будет стоить для взрослого 146 рублей, а от Речного вокзала до Подгор — 118 рублей. Детский билет обойдется 59 рублей. Кроме того, за каждые 10 кг багажа придется заплатить 20% от полной стоимости билета.

Более подробно с текстом опубликованного департаментом приказа можно ознакомиться на сайте областного правительства.

Ранее стало известно, что стоимость поездки на "Валдае" (от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки) в 2023 году останется прежней.

Напомним также, стоимость проезда на речном транспорте корректируется ежегодно. Так, в 2022 г. взрослый билет по маршруту Самара-Рождествено подорожал на 3 рубля, по маршруту Самара — Зольное — на 6 руб., Самара — Ширяево — на пять рублей.