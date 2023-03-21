В Самаре изменились тарифы на речные перевозки

В Самарской области в период навигации 2023–2024 годов определены предельные максимальные цены на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Об этом сообщает региональный департамент ценового и тарифного регулирования.
Речь идет о пригородных маршрутах "Самара (Речной вокзал) — Рождествено", "Самара (Речной вокзал) –с. Зольное", "Самара (Речной вокзал) — Винновка (Осиновка)".
"Традиционно, цена билета будет зависеть от начального и конечного пункта. Так, поездка от Речного вокзала до Рождествено для взрослого обойдется в 96 рублей, а для ребенка в два раза дешевле", — отмечается в сообщении.
Так, путешествие по полному маршруту от Самары до Винновки будет стоить для взрослого 146 рублей, а от Речного вокзала до Подгор — 118 рублей. Детский билет обойдется 59 рублей. Кроме того, за каждые 10 кг багажа придется заплатить 20% от полной стоимости билета.
Более подробно с текстом опубликованного департаментом приказа можно ознакомиться на сайте областного правительства.
Ранее стало известно, что стоимость поездки на "Валдае" (от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки) в 2023 году останется прежней.
Напомним также, стоимость проезда на речном транспорте корректируется ежегодно. Так, в 2022 г. взрослый билет по маршруту Самара-Рождествено подорожал на 3 рубля, по маршруту Самара — Зольное — на 6 руб., Самара — Ширяево — на пять рублей.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.