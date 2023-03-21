16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В 2023 г. в Самарской области планируют обработать 4,3 тыс. га территории от клещей В Самаре вновь ищут подрядчика на отлов бродячих собак В Самаре выбрали компанию, которая разработает проект расчистки озер в Волгаре В Самаре изменились тарифы на речные перевозки Во время месячника по благоустройству в Самаре приведут в порядок 42 млн кв. метров территории

Общество

В Самаре изменились тарифы на речные перевозки

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в период навигации 2023–2024 годов определены предельные максимальные цены на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом. Об этом сообщает региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

Речь идет о пригородных маршрутах "Самара (Речной вокзал) — Рождествено", "Самара (Речной вокзал) –с. Зольное", "Самара (Речной вокзал) — Винновка (Осиновка)".

"Традиционно, цена билета будет зависеть от начального и конечного пункта. Так, поездка от Речного вокзала до Рождествено для взрослого обойдется в 96 рублей, а для ребенка в два раза дешевле", — отмечается в сообщении.  

Так, путешествие по полному маршруту от Самары до Винновки будет стоить для взрослого 146 рублей, а от Речного вокзала до Подгор — 118 рублей. Детский билет обойдется 59 рублей. Кроме того, за каждые 10 кг багажа придется заплатить 20% от полной стоимости билета.

Более подробно с текстом опубликованного департаментом приказа можно ознакомиться на сайте областного правительства.

Ранее стало известно, что стоимость поездки на "Валдае" (от Речного вокзала до Ширяево, от Поляны им. Фрунзе до Ширяево и от Речного вокзала до Винновки) в 2023 году останется прежней.

Напомним также, стоимость проезда на речном транспорте корректируется ежегодно. Так, в 2022 г. взрослый билет по маршруту Самара-Рождествено подорожал на 3 рубля, по маршруту Самара — Зольное — на 6 руб., Самара — Ширяево — на пять рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Евгений Селихметьев 22 февраля 2023 15:22 До конца лета на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской ограничено движение транспорта

А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.

Катя Новикова 15 февраля 2023 16:11 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта

Виктор Чирков 25 января 2023 07:37 На ребенка "по барабану": пятилетнюю девочку в Самарской области не отдают родным после смерти мамы

Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2