Замглавврача больницы им. Середавина отправили под арест

Суд Железнодорожного района Самары 13 апреля принял решение о мере пресечения на период следствия для Алексея Ошуркова — он занимал должность замглавврача больницы им. Середавина в Самаре. С ходатайством об аресте медика на два месяца вышли следователи.

"Ходатайство следователя удовлетворили", — рассказали Волга Ньюс в пресс-службе суда.

Вместе с тем, предполагаемого подельника Ошуркова — руководителя ООО "Диэль" Илью Нурмамятова — оставили под стражей на 72 часа. Вопрос о его мере пресечения решат позже.

Как стало известно, в уголовном деле Ошуркова идет речь о закупке оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба для бюджета исчисляется миллионами рублей. Причем предполагаемое хищение было совершено в период пандемии.

Напомним, ранее Ошурков уже подпал под уголовное преследование по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"По предварительным данным, мужчина в октябре 2021 года заключил контракт с одним из обществ с ограниченной ответственностью на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования по цене на 55% превышающей среднюю рыночную стоимость аналогичных приборов, что повлекло тяжкие последствия для государственного бюджетного учреждения", — сообщали тогда в ГУ МВД по Самарской области.

Это уже не первое громкое задержание, связанное с медицинской сферой в регионе. Ранее сотрудники УФСБ по Самарской области также "взяли" в Москве Владикавказского чиновника Сослана Бериева. По версии следствия, не исключено, что Бериев мог стать инициатором создания в Самарской области ООО "С-тех", которое получало госконтракты, в том числе на поставку компьютерной техники в медучреждения. Предполагается, что часть денег могли вывести. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Например, порядка 800 млн требовалось на "создание единого цифрового контура в здравоохранении".