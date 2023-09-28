Жительница Отрадного продала квартиру, чтобы "поймать" мошенников

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 62-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жительнице Отрадного позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница убедила женщину, что кто-то по ее доверенности получил кредит и перевел деньги для спонсирования противоправных действий в соседнем государстве. И теперь, чтобы не стать соучастницей, необходимо взять "встречные кредиты", а если суммы не хватит, то продать жилплощадь, ведь деньги и квартиру все равно вернут после "спецоперации". Для подтверждения правдивости своих слов собеседница прислала в мессенджере фотографию "служебного удостоверения".
В итоге пенсионерка взяла кредиты на 200 тыс. руб., а также продала свою квартиру за 1,8 млн руб. через рекомендованного мошенниками риелтора. Все деньги жертва перевела на "безопасные счета".
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".