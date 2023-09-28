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Преступления Происшествия

Жительница Отрадного продала квартиру, чтобы "поймать" мошенников

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 62-летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жительнице Отрадного позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Собеседница убедила женщину, что кто-то по ее доверенности получил кредит и перевел деньги для спонсирования противоправных действий в соседнем государстве. И теперь, чтобы не стать соучастницей, необходимо взять "встречные кредиты", а если суммы не хватит, то продать жилплощадь, ведь деньги и квартиру все равно вернут после "спецоперации". Для подтверждения правдивости своих слов собеседница прислала в мессенджере фотографию "служебного удостоверения".

В итоге пенсионерка взяла кредиты на 200 тыс. руб., а также продала свою квартиру за 1,8 млн руб. через рекомендованного мошенниками риелтора. Все деньги жертва перевела на "безопасные счета".

Гид потребителя

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